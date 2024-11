Startseite SAS tritt AI Pact der Europäischen Kommission bei Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2024-11-21 13:01. Heidelberg, 21. November 2024 - SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), hat den "AI Pact der Europäischen Kommission unterzeichnet. Damit verpflichtet sich das Unternehmen, die Prinzipien der KI-Gesetzgebung der EU ("EU AI Act") bereits vor dem Inkrafttreten anzuwenden. Ziel dieses Bündnisses ist es, AI Governance zu fördern, KI-Anwendungen mit hohem Risikopotenzial zu identifizieren sowie die Kompetenz von Mitarbeitern und Anwendern im Umgang mit dieser Technologie zu fördern. Die Teilnahme am AI Pact reiht sich in zahlreiche Maßnahmen ein, mit denen sich SAS bereits seit vielen Jahren für verantwortungsvolle Innovation engagiert. "Als ein Daten- und KI-Experte mit fast einem halben Jahrhundert Erfahrung hat sich SAS bereits mit zahlreichen ethischen Fragestellungen zu fortschrittlichen digitalen Technologien auseinandergesetzt", erklärt Reggie Townsend, Vice President Data Ethics bei SAS. "Unsere Expertise, Kultur und Technologie haben uns in die Lage versetzt, schnell Compliance mit den KI-Richtlinien der EU herzustellen. Wir freuen uns darauf, mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten, die diese Aufgabe als genauso wichtig ansehen wie wir." Kooperation für die Zukunft von "Trustworthy AI" Unterzeichner des AI Pact berichten regelmäßig über ihre Fortschritte beim verantwortungsvollen Einsatz von KI. Sie haben die Möglichkeit, ihre Lösungen zu testen und mit der größeren Community zu teilen sowie Best Practices auszutauschen - um auf diese Weise das Vertrauen in die Technologie langfristig zu stärken.

SAS arbeitet bereits weltweit mit Aufsichtsbehörden, Politikern und gleich gesinnten Unternehmen an der Mitgestaltung von Gesetzen und Richtlinien für KI zusammen. Dazu gehört auch die Beratung der EU und ihrer Mitgliedstaaten, indem SAS Informationen bereitstellt, die die Entwicklung von Vorgaben und legislativen Prozessen im Zusammenhang mit Trustworthy AI (https://www.sas.com/de_de/solutions/ai/trustworthy-ai.html) untermauern. Dies umfasst die Kooperation mit dem Swedish Institute for Standards bei der Entwicklung einheitlicher Maßstäbe für den EU AI Act. In den USA steht SAS im Austausch mit weiteren Organisationen, darunter dem Artificial Intelligence Safety Institute Consortium oder EqualAI. Zudem hat sich SAS dem Commonwealth AI Consortium angeschlossen, dem globale Technologieunternehmen, Forschungsinstitute, Non-Profit-Organisationen sowie Regierungen angehören, die Innovation und Kompetenz für KI fördern. circa 2.400 Zeichen SAS Institute GmbH

Thomas Maier

In der Neckarhelle 162 69118 Heidelberg

Deutschland E-Mail: thomas.maier@sas.com

Homepage: https://www.sas.com/de_de/home.html

Telefon: 0049 6221 415-1214 Pressekontakt

Dr. Haffa & Partner GmbH

Ingo Weber

Karlstraße 42 80333 München

Deutschland E-Mail: postbox@haffapartner.de

Homepage: http://www.haffapartner.de

Telefon: 089 993191-0 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten