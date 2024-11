Startseite Weihnachtsmarkt auf Burg Satzvey 2024 Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-14 11:03. Weihnachtsmarkt in traumhafter Kulisse +++ Mittelalterliches Krippenspiel +++ Historischer Handwerkermarkt +++ Weihnachtsmann und Elfen +++ An allen Adventswochenenden 2024 Mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt findet das Veranstaltungsjahr der Burg Satzvey seinen stimmungsvollen Ausklang. Inmitten des mittelalterlichen Geländes und unter freiem Himmel können die Besucher an den Adventswochenenden - jeweils samstags und sonntags - eintauchen in die feierliche Stimmung. Warmer Lichterglanz verzaubert das festlich geschmückte Burgareal und Weihnachtsduft liegt in der Luft. Zahlreiche Marktstände laden zum gemütlichen Bummeln, Staunen und Verweilen ein. Nicht zuletzt das historische Krippenspiel und fantasievolle Aktionen für Kinder machen die Burgweihnacht für die ganze Familie zu einem besonderen Erlebnis. Mittelalterliches Krippenspiel Mehrmals täglich wird ein historisches Krippenspiel präsentiert, das mit aufwendigen Kostümen und in detailgenauer Gestaltung der Stauferzeit nachempfunden ist. Unter freiem Himmel erwacht die Weihnachtsgeschichte auf Latein und Mittelhochdeutsch zu neuem Leben - mit Glockengeläut und Proklamationen in deutscher Übersetzung. Weihnachtsmann und Elfen Auch der Weihnachtsmann ist vor Ort und nimmt die Wunschzettel der Kinder entgegen. Seine kostbar gewandeten Elfen laufen eifrig umher und stecken den Besuchern die ein oder andere süße Kleinigkeit zu. Kinder, die einen Stiefel mitbringen, können diesen samstags bis 15 Uhr füllen lassen. Weihnachtliches Markttreiben Auf dem weitläufigen Weihnachtsmarkt lässt es sich wunderbar stöbern und genießen, denn verschiedene Händler bieten regionale Handwerkskunst, süße Köstlichkeiten sowie herzhafte Leckerbissen feil. Ob Christbaumschmuck, Holzspielzeug, Weihnachtskrippen oder Räucherwerk - für jeden findet sich das passende Geschenk und hübsche Andenken.

Termine:

Samstag, 30. November 2024, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2024, 12 bis 19 Uhr

Samstag, 7. Dezember 2024, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 8. Dezember 2024, 12 bis 19 Uhr

Samstag, 14. Dezember 2024, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 15. Dezember 2024, 12 bis 19 Uhr

Samstag, 21. Dezember 2024, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 22. Dezember 2024, 12 bis 19 Uhr Krippenspiel mehrmals täglich:

samstags zwischen 13 und 20 Uhr, sonntags zwischen 12 und 19 Uhr. Eintritt:

Kinder unter 4 Jahren frei

Kinder (4 bis 12 Jahre): VVK 8 €, TK 10 €

Menschen mit Behinderung/Schüler/Studenten/Gruppen ab 20 Personen: VVK 10 €, TK 12 €

Erwachsene: VVK 12 €, TK 15 €

Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder): VVK 32 €, TK 40 €

