Silber in der Kolonialzeit

Damals wollten die Spanier reiche Silber- und Goldquellen in neuen Ländern in Amerika entdecken.

Die Reisen gingen nach Südamerika und Mexiko, finanziert von den spanischen Monarchen. Kolumbus und seine Entdeckungen sind bekannt, 1492 entdeckte er Amerika. So kontrollierte dann Spanien während der Kolonialzeit wichtige Silberminen in Mexiko, inklusive in Teilen der heutigen USA, Peru, Argentinien und Bolivien. In Mexiko wurde Zacatecas entdeckt und wurde zu einem der bedeutendsten Silberbergbauzentren Mexikos. Potosí im heutigen Bolivien, entdeckt 1545, war eines der reichsten Silberbergbauzentren der Welt und spielte eine große Rolle in der damaligen Weltwirtschaft. Die Minen brachten der spanischen Krone immensen Reichtum. Spanier kamen im 17. Jahrhundert in das Gebiet des Copper Canyon in Chihuahua. Gold-, Silber- und Kupferfunde führten zu bedeutenden Abbauaktivitäten. So produzierte beispielsweise die Copper Canyon Mine zwischen 1871 und 1954 mehr als 9,6 Millionen Pfund Kupfer, 48.000 Unzen Gold und 860.000 Unzen Silber.

Der Bergbau fand anfangs unterirdisch durch Stollen und Schächte statt. Die Umstellung auf Tagebau kam in den 1960er und 1970er Jahren. Besonders in Nevada, auf Battle Mountain waren die Bergbautätigkeiten enorm. So entwickelte sich der Bergbau in der Copper Canyon-Region, angefangen von den frühen Silber- und Kupferfunden bis zur späteren Goldproduktion. Übrigens waren die Konflikte um Silber und andere Mineralien ein Bestandteil der heftigsten Apachen Kriege zwischen der US-Armee und den Apachen. Diese Kriege endeten 1886. Edelmetalle wie Silber und Gold und andere Rohstoffe besitzen eine bewegte Geschichte. In Zeiten des Klimawandels heute sind Rohstoffe wie etwa Silber wichtig für eine grünere Zukunft. Mit modernsten Entwicklungs- und Abbaumethoden kümmern sich in Mexiko Vizsla Silver oder Discovery Silver um Silbernachschub.

Vizsla Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-... - verfügt über das Panuco-Projekt, es enthält Gold und Silber.

Discovery Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silv... - besitzt Silber-Zink-Blei-Projekte in Nordmexiko, darunter das äußerst aussichtsreiche Codero-Projekt, ein weltweit führendes Silberprojekt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

