Startseite Fondita: Healthcare als wachstumsstarker Sektor Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-09-23 03:33. Die Investmentboutique Fondita bietet seit 2018 die erfolgreiche Aktienstrategie "Fondita Healthcare" an. Healthcare hat sich als stabile und zugleich wachstumsorientierte Anlageklasse erwiesen. Der Healthcare-Sektor ist seit langem ein attraktiver Markt für Anleger, da er auf zahlreichen strukturellen Wachstumsfaktoren basiert. Eine der treibenden Kräfte ist der demografische Wandel. Die Weltbevölkerung altert, und die steigende Lebenserwartung setzt Gesundheitssysteme weltweit zunehmend unter Druck. Der Bedarf an medizinischer Versorgung und Arzneimitteln wächst rasant. Hinzu kommt, dass Innovation und Digitalisierung neue Türen zu effizienteren und personalisierten Behandlungsmöglichkeiten öffnen. Diese Entwicklungen tragen dazu bei, dass der Gesundheitssektor - unabhängig von wirtschaftlichen Schwankungen - eine defensive Anlageklasse mit Wachstumsorientierung bleibt. In diesem Umfeld hat sich die Aktienstrategie "Fondita Healthcare" der finnischen Investmentboutique Fondita erfolgreich positioniert (ISIN: FI4000321088, https://fondita.com). Fondsmanagerin Janna Haahtela betont: "Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit zeigt sich der Gesundheitssektor als einer der defensivsten Sektoren. Die Mischung aus Stabilität, Wachstum, Innovation und starken Fundamentaldaten macht Healthcare zu einer attraktiven Wahl für langfristig orientierte Investoren. Der Sektor zählt daher bislang auch im Jahr 2024 zu den leistungsstärksten Bereichen der globalen Märkte." Der 2018 aufgelegte globale investierende Fonds hat seit der Auflage mehr als 60 Prozent zugelegt. Year-to-Date liegt die Strategie mehr als 15 Prozent im Plus. Dabei profitiert die Strategie unter anderem von der Stärke des Biotechnologie-Sektors. Unternehmen wie Camurus und Argenx sowie zuletzt auch Faron Pharmaceuticals haben zuletzt erheblich zur Performance des Fonds beigetragen. "Ein weiterer Erfolgsfaktor des Fondita Healthcare ist die Übergewichtung in den Teilsektoren ‚Life Science Tools & Services' und ‚Healthcare Equipment'. Investitionen in Contract Development and Manufacturing Organizations wie Lonza, Siegfried und Rovi haben sich positiv auf die Rendite ausgewirkt. Der Portfoliowert Boston Scientific stellt zudem einen wichtigen Beitrag im Bereich der Gesundheitsausrüstung dar", sagt Janna Haahtela. Die Pharmabranche war dabei der stärkste Sektor, unter anderem durch die Erfolge von Unternehmen wie Eli Lilly und Novo Nordisk. Eine der spannendsten Entwicklungen im Gesundheitswesen sei der Durchbruch bei der Behandlung von Adipositas im Jahr 2023. Neue Medikamente gegen Übergewicht hätten nicht nur Schlagzeilen gemacht, sondern auch die Renditen der Branche angetrieben. Die Nachfrage nach diesen Medikamenten übertreffe weiterhin das Angebot. Da bisher nur ein kleiner Teil der potenziellen Patienten behandelt werde, bleibe das Potenzial enorm. Um den wachsenden Bedarf zu decken, würden die Produktionskapazitäten kontinuierlich ausgebaut, nennt die Fondita-Managerin attraktive Aussichten im Healthcare-Sektor. Ebenso sagt sie: "Auch technologische Innovationen prägen den Gesundheitssektor in hohem Maße. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen revolutionieren die Diagnostik, während Roboter zunehmend in der Chirurgie eingesetzt werden. Darüber hinaus eröffnen implantierbare Geräte neue Möglichkeiten zur Unterstützung von Bewegungsabläufen. ‚Fondita Healthcare' hat gezielt in Unternehmen investiert, die in diesen Bereichen führend sind, und partizipiert somit direkt an den Chancen dieser technologischen Fortschritte." Besonders interessant für nachhaltigkeitsorientierte Anleger ist die Tatsache, dass der "Fondita Healthcare" vor rund einem Jahr von einem Artikel-8-Fonds zu einem Artikel-9-Fonds umklassifiziert wurde. "Er verfolgt nun soziale Nachhaltigkeit als Hauptziel im Rahmen der ESG-Richtlinien. Dies hebt die Rolle des Fonds als verantwortungsbewusste Anlageoption im Bereich Healthcare besonders hervor", sagt Janna Haahtela. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Fondita Fund Management Company Ltd

email : fredrik.von.knorring@fondita.fi Über Fondita Fund Management Company Fondita Fund Management Company (kurz: Fondita) ist eine 1997 gegründete finnische Fondsgesellschaft mit Sitz in Helsinki. Fondita wird von Markus Larsson und Fredrik von Knorring geführt und hat sich auf die Auflegung und das Management von Fondsstrategien mit dem Fokus auf globale Megatrends ("Fondita Global Megatrends") und den Healthcare-Sektor ("Fondita Healthcare"), nordeuropäische Micro und Small Caps ("Fondita Nordic Micro Cap" und "Fondita Nordic Small Cap") sowie europäische Nachhaltigkeitstitel ("Fondita Sustainable Europe") spezialisiert. Die Anlagephilosophie aller Fondita-Fonds basiert auf konzentrierten Portfolios mit einer aktiven Aktienauswahl, bei der Langfristigkeit und Nachhaltigkeit die entscheidenden Elemente sind. Das zeigt sich auch an der überdurchschnittlichen Performance, die die Fondsstrategien seit 1997 erwirtschaftet haben. Die Anforderungen an die Portfoliounternehmen sind vielfältig, und das Fondsmanagement investiert bevorzugt in Unternehmen, die unter anderem über eine starke Marktposition, eine etablierte Rentabilität, große Zukunftschancen und sorgfältig durchdachte Nachhaltigkeitsstrategien verfügen. Ebenso treffen sich die Fondita-Manager regelmäßig mit dem Management der Unternehmen sowie mit Wettbewerbern und Kunden, um einen umfassenden Überblick über die künftigen Möglichkeiten der Unternehmen auf dem Markt zu gewährleisten. Ein ebenso wichtiger Punkt ist, dass alle Fondsinvestments mit den Verantwortungsprinzipien von Fondita in Einklang stehen. Die Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren beruhen auf der Überzeugung, dass Unternehmen, die verantwortungsbewusst handeln und nach nachhaltigen Prinzipien arbeiten, langfristig bessere Anlageprojekte sind. Weitere Informationen unter https://fondita.de Pressekontakt: Fondita Fund Management Company Ltd

