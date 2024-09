Wie Technologie und soziale Netzwerke in der häuslichen Seniorenbetreuung helfen

Bei der Betreuung von Senioren in ihrem eigenen Zuhause spielen neben traditionellen Ansätzen auch die Digitalisierung eine zunehmend zentrale Rolle.

Die Betreuung von Senioren in ihrem eigenen Zuhause wird in unserer Gesellschaft zunehmend wichtiger, insbesondere angesichts der alternden Bevölkerung und des Wunsches vieler älterer Menschen, so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. Traditionelle Betreuungsansätze stoßen jedoch an ihre Grenzen, insbesondere angesichts der zunehmenden Herausforderungen im Gesundheitswesen und der steigenden Nachfrage nach Betreuungs- und Pflegeleistungen.

"In diesem Kontext gewinnen moderne Technologien und soziale Netzwerke an Bedeutung, da sie innovative Lösungen bieten, die sowohl die Lebensqualität der Senioren verbessern als auch die Pflegebranche entlasten können", sagt Stefan Lux, Geschäftsführer der SHD Seniorenhilfe Dortmund und SHD Seniorenhilfe Rhein-Nahe, einem Spezialdienstleister für die Vermittlung von Kräften in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de). Das Unternehmen stellt an Rhein und Ruhr, in Westfalen und in der Region Rhein-Nahe für Senioren Betreuungskräfte für ein 24-Stunden-Konzept zur Verfügung und ist auch als Dienstleister für Entlastungen im Alltag gemäß Sozialgesetzbuch anerkannt.

Smart-Home-Technologien können eine wichtige Rolle in der häuslichen Seniorenbetreuung spielen, indem sie den Alltag sicherer und komfortabler gestalten. Beispielsweise können Bewegungssensoren, die in verschiedenen Räumen des Hauses installiert sind, erkennen, wenn ein älterer Mensch gestürzt ist, und automatisch eine Benachrichtigung an Angehörige oder Notdienste senden. Intelligente Türschlösser ermöglichen es Senioren, ihre Türen per Sprachbefehl zu verriegeln oder zu öffnen, was besonders hilfreich ist, wenn die Mobilität eingeschränkt ist.

Thermostate, die auf Sprachsteuerung reagieren, sorgen dafür, dass die Temperatur im Haus immer optimal angepasst ist, ohne dass die Bewohner manuell eingreifen müssen. Darüber hinaus können beispielsweise smarte Kühlschränke und Medikamentenschränke Erinnerungen senden, wenn es Zeit ist, etwas zu essen oder Medikamente einzunehmen, wodurch das Risiko verringert wird, dass wichtige Aufgaben im Alltag vergessen werden - gerade dann, wenn die Betreuungskraft nicht vor Ort ist. Beleuchtungssysteme, die auf Bewegungen reagieren, können nachts automatisch Licht einschalten, um Stürze zu verhindern, während intelligente Überwachungskameras es Familienangehörigen ermöglichen, sich jederzeit aus der Ferne zu vergewissern, dass es den Senioren gut geht, ohne in ihre Privatsphäre einzudringen.

Stefan Lux hebt auch telemedizinische Angebote als sinnvolle digitale Dienstleistung hervor. "Diese sind ein weiterer entscheidender Faktor, der die häusliche Pflege revolutioniert. Durch den Einsatz von Videokonferenzen, Apps und anderen digitalen Tools können Senioren regelmäßige Arztbesuche absolvieren, ohne ihr Zuhause verlassen zu müssen. Dies ist besonders wichtig für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder in ländlichen Gebieten, wo der Zugang zu medizinischer Versorgung begrenzt sein kann. Darüber hinaus ermöglicht die Telemedizin eine engere Überwachung chronischer Erkrankungen, was zu einer besseren Gesundheitsversorgung und einer Reduzierung von Krankenhausaufenthalten führt." Bei der Durchführung könnten Betreuungspersonen in häuslicher Gemeinschaft unterstützen.

Ebenso weist der SHD-Geschäftsführer auf die Digitalisierung interner Prozesse hin. Diese hilft dabei, dass das Unternehmen die gesamte Beratung, Organisation und Logistik übernehmen kann, sodass die Kunden einen festen Ansprechpartner haben und alle Prozesse stringent und erfolgreich ablaufen. "Im Fokus stehen die Auswahl und Vermittlung der Betreuungskraft, der Abschluss aller notwendigen Versicherungen für die Betreuungskraft und die Übernahme der gesamten Reise- und Anmeldelogistik und der damit verbundenen Kosten. Wir setzen ausschließlich auf die regionale Tätigkeit und einen engen persönlichen Kontakt bei ständiger Erreichbarkeit. Dass wir die Vermittlung der Betreuungskräfte ohne polnisches Partnerunternehmen übernehmen, ist ein weiterer Vorteil. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass wir jederzeit alle Abläufe im Blick haben und auf alle Fragen schnellstmöglich reagieren können", erklärt Stefan Lux.

Über die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH

Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist ein von Stefan Lux geführtes Unternehmen aus Dortmund, das sich auf die 24-Stunden-Seniorenbetreuung (Betreuung in häuslicher Gemeinschaft) und die Seniorenbetreuung auf Stundenbasis spezialisiert hat. Dafür arbeitet die SHD Seniorenhilfe Dortmund mit mehr als 1000 osteuropäischen Pflegekräften zusammen, die eine Rundum-Betreuung und -Versorgung der Kunden gewährleisten. Dazu gehören alle Tätigkeiten der Haushaltsführung wie Einkaufen, Putzen, Waschen, Kochen oder Bügeln, aber auch eine individuelle Unterstützung bei alltäglichen Dingen des Lebens, etwa der Körperpflege und -hygiene, beim An- und Auskleiden sowie bei der Grundpflege. Dabei stimmen sich die Betreuungskräfte eng mit Ärzten und Therapeuten ab. Ebenso gehört die soziale Begleitung zum Aufgabengebiet der SHD Seniorenhilfe Dortmund- Betreuungskräfte. SHD Seniorenhilfe Dortmund übernimmt dabei die gesamte Beratung, Organisation und Logistik, sodass Kunden im Rahmen der Seniorenhilfe des Dortmunder Unternehmens sämtliche Leistungen aus einer Hand erhalten und über einen festen Ansprechpartner verfügen. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist an Rhein und Ruhr sowie in Westfalen und damit im Großraum Dortmund-Bochum-Essen-Duisburg-Düsseldorf sowie in Städten wie Wuppertal und Mönchengladbach für Kunden tätig. Seit Anfang 2018 bietet die SHD ihre Dienstleistungen auch unter dem Label SHD-Rhein-Nahe von Bockenau bei Bad Kreuznach in der gesamten Region Rhein-Nahe an. Seit 2020 führt die SHD Dortmund GmbH gemeinsame internationale Gesellschaften mit der polnischen Carework-Gruppe und hat mit dem Partner die Dachmarke Arbeitlandia GmbH als "Leuchtturm" für seriöses und professionelles Arbeiten in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft gegründet. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund hat gemeinsam mit der CareWork Seniorenhilfe Deutschland auch die Möglichkeit ins Leben gerufen, häusliche Seniorenbetreuung auf Stundenbasis in Anspruch zu nehmen. Die SHD Seniorenhilfe ist nach § 45a SGB XI als Anbieter von Entlastungsleistungen anerkannt. Geschäftsführer Stefan Lux ist seit November 2023 Vorsitzender des Bundesverbandes für häusliche Betreuung und Pflege (VHBP). Weitere Informationen unter www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de

