Startseite VINCI Energies übernimmt die Fernao-Gruppe Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Mi, 2024-08-21 17:17. • Die Fernao-Gruppe, eine führende Unternehmensgruppe im Bereich Cybersecurity in Deutschland und der Schweiz

• Ihr Umsatz im Jahr 2024 beläuft sich auf rund 260 Mio. Euro (pro forma) mit 770 Mitarbeitenden

• Stärkung von VINCI Energies – und deren ICT-Marke Axians – in wachstumsstarken Geschäftsfeldern VINCI Energies hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Fernao-Gruppe, einem der führenden Anbieter von Cybersecurity-Dienstleistungen in Deutschland und der Schweiz, unterzeichnet. Ihre Expertise ist seit über 35 Jahren anerkannt. Als Anbieter von IT-Sicherheitsdienstleistungen und IT-Lösungen identifiziert die Fernao-Gruppe Risiken und Bedrohungen für ihre Kunden, um deren Unternehmen und Daten ganzheitlich zu schützen. Zusätzlich bietet die Gruppe als Systemintegrator auch Dienstleistungen und Managed Services im Bereich der Überwachung von IT- und OT-Infrastrukturen (Netzwerke, Rechenzentren und operative Technologie) sowie Application-Management an. Fernao ist zudem qualifiziert, die europäische Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie (NIS2-Anforderungen) zum Schutz von Industrieanlagen und kritischen Infrastrukturen umzusetzen. Die Fernao-Gruppe mit Hauptsitz in Köln profitiert von einer flächendeckenden Präsenz an 26 Standorten in Deutschland und der Schweiz. Außerdem hat Fernao ein breites, vielfältiges Kundenspektrum aus der Industrie, der Telekommunikation, den Finanzdienstleistungen, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Mit dieser Übernahme – deren Abschluss noch die Genehmigung der Wettbewerbsbehörden bedarf – stärkt VINCI Energies die Kapazitäten der eigenen ICT-Marke Axians in beiden Ländern in den Bereichen Cybersecurity, IT- und Cloud-Services. Mit 3,6 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2023, der in 38 Ländern erzielt wird, sind die Unternehmen der Marke Axians von VINCI Energies im Zentrum der digitalen Transformation positioniert. VINCI Energies hat im Jahr 2023 insgesamt über 4 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland und der Schweiz erwirtschaftet. „Mit der Fernao-Gruppe gewinnen wir zusätzliche Kompetenzen und einen starken Boost an Cybersecurity-Kapazitäten in unserem ICT-Markennetzwerk Axians besonders für Deutschland und die Schweiz. Gemeinsam mit unseren Schwestermarken Actemium (Industrie) sowie Omexom (Energie-Infrastrukturen) können wir unsere Kunden noch besser und stärker dabei unterstützen, ihre Infrastrukturen vor Cyberangriffen zu schützen“, so Dr. Reinhard Schlemmer, Mitglied im Vorstand von VINCI Energies. Über VINCI Energies

In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.000 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. VINCI Energies strebt eine globale Leistung an, die auf den Planeten achtet, den Menschen nützt und solidarisch mit den Bevölkerungen ist.

2023: 19,3 Milliarden Euro Umsatz // 97.000 Mitarbeitende // 2.000 Business Units // 61 Länder www.vinci-energies.com Pressekontakt: Diana Plantade

Colmarer Straße 11

D-60528 Frankfurt am Main

+49 69 50 05 15 0

