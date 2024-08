Startseite Interview mit Jonathan Chavannes: Die Erfolgsgeheimnisse zur Gewinnung von Handwerksfachkräften Pressetext verfasst von Landsberger Med... am Do, 2024-08-01 11:43. In der heutigen Zeit sind viele Unternehmen mit übervollen Auftragsbüchern konfrontiert, doch es fehlt an Fachkräften, um diese Aufträge zu bearbeiten. Besonders betroffen sind Handwerksbetriebe, die aufgrund des Personalmangels sogar neue Kunden ablehnen müssen, da die Wartezeiten unzumutbar lang werden. Diese Engpässe werden sich in Zukunft noch verschärfen. Der demografische Wandel führt dazu, dass die Bevölkerung in Deutschland im Durchschnitt älter wird, und die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den kommenden Jahren in Rente. Während viele erfahrene Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, kommen nur wenige neue hinzu, was den Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte weiter verschärft. Wir haben mit Jonathan Chavannes, dem Gründer von Chavannes Consulting, gesprochen, einer Firma, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch innovative Marketingstrategien die Personalengpässe zu schließen und qualifizierte Fachkräfte für Handwerksbetriebe zu gewinnen. Wer sind Ihre Kunden und warum kommen sie zu Ihnen? Die Mehrheit unserer Kunden sind Inhaber von Handwerksbetrieben wie Elektriker, Mechaniker, Außendesigner, Bauarbeiter, Installateure, Metallbauer und Schreiner. Diese Unternehmen haben meist schon alle herkömmlichen Methoden der Personalbeschaffung ausgeschöpft, von klassischen Stellenanzeigen in Printmedien über Personaldienstleister bis hin zu Zeitarbeitsfirmen. Das Hauptproblem dabei ist, dass diese Ansätze keine langfristigen Lösungen bieten und die Unternehmen viel Zeit mit unpassenden Bewerbern verschwenden. Welche Ansätze nutzen Sie, um dieses Problem zu lösen? Unsere Erfahrung zeigt, dass viele Unternehmen die Potenziale des Online-Marketings und der sozialen Medien unterschätzen. Einige unserer Kunden haben bereits Facebook-Werbung ausprobiert und teilweise Erfolge erzielt, aber der große Durchbruch blieb oft aus, weil sie sich nicht intensiv genug mit Online-Marketing und Social Media Marketing beschäftigt haben. Hinzu kommt der enorme Zeitaufwand in die Einarbeitung in diese Materie, den die Geschäftsführer meist nicht selbst aufbringen können. Hier kommen unsere Experten ins Spiel. Mit jahrelanger Erfahrung kennen wir die Strategien, die erforderlich sind, um gezielt die richtigen Fachkräfte anzusprechen. Woher kommen die Fachkräfte? Da es einen großen Mangel an Personal gibt, haben Bewerber die Wahl zwischen vielen Arbeitgebern und werden von den meisten angenommen. Daher müssen Unternehmen aktiv nach Bewerbern suchen, auch solche, die nicht aktiv auf Jobsuche sind, aber bereit wären zu wechseln, wenn das Angebot attraktiv genug ist. Wir erstellen für jedes Unternehmen maßgeschneiderte Konzepte, um die Bekanntheit als attraktiver Arbeitgeber zu steigern und die regionale Präsenz zu erhöhen. Wie gestaltet sich die konkrete Zusammenarbeit mit Chavannes Consulting? Zunächst analysieren wir das Unternehmen und seine bisherigen Strategien, um zu sehen, wie wir helfen können. Wir erforschen, wofür das Unternehmen steht und welche Werte es vertritt. Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine individuelle Strategie und kombinieren diese mit bewährten Online-Marketing-Methoden, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Kunden definieren wir das Profil des idealen Bewerbers und erstellen darauf basierend Werbekampagnen, die auf den effektivsten Plattformen geschaltet werden. Ob ein Betrieb in kurzer Zeit viele Bewerbungen erhalten möchte oder einen kontinuierlichen, nachhaltigen Bewerbungsfluss anstrebt, wir bieten für jedes Ziel ein maßgeschneidertes Konzept. Über Chavannes Consulting Chavannes Consulting ist eine dynamische Agentur aus Grenchen, Schweiz, die sich auf die Rekrutierung von qualifiziertem Fachpersonal im Handwerkssektor spezialisiert hat. Durch langjährige Erfahrung und maßgeschneiderte, onlinebasierte Marketing-Maßnahmen gelingt es dem Team, trotz des herrschenden Fachkräftemangels in kürzester Zeit neue Bewerbungen zu generieren. Zu den Kunden von Chavannes Consulting zählen Unternehmen aus verschiedenen Handwerksbranchen wie Elektriker, Mechaniker, Projektleiter, Maler, Außendesigner, Bauarbeiter, Installateure, Metallbauer und Schreiner. Jonathan Chavannes und sein Team bieten innovative Lösungen, um den Fachkräftemangel gezielt anzugehen und langfristig qualifiziertes Personal zu sichern. Chavannes Consulting

E-Mail: info@chavannes-consulting.ch Über Landsberger Medienagentur Komplettes Benutzerprofil betrachten