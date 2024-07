Startseite Immobilienverkauf, Eigentumsübertragung oder Teilungsversteigerung bei Scheidung? Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2024-07-18 08:10. "Viele Eigentümer fragen sich, was mit der gemeinsamen Immobilie geschieht, was mit dem noch laufenden Darlehen passiert und welche finanziellen Belastungen auf sie zukommen werden", erklärt Inhaber Ralf Zupancic von Immoline Freiburg. Er bietet als neutraler Experte objektive Antworten. Zudem hilft er beiden Seiten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ein möglicher Weg ist die Eigentumsübertragung. Wenn ein Partner das Haus behalten möchte, kann eine Auszahlung an den anderen Partner erfolgen. "Hierbei ist es wichtig, die finanziellen Belastungen genau zu kalkulieren, um keine Überraschungen zu erleben", so Ralf Zupancic. Alternativ kann eine Teilungsversteigerung in Betracht gezogen werden, wenn beide Partner im Grundbuch eingetragen sind und sich nicht einigen können. Die sauberste Lösung stellt der Verkauf der Immobilie dar. So können einerseits wirtschaftlich getrennte Wege gegangen und andererseits finanzielle Belastungen vermieden werden. Haben sich die Expartner für den Immobilienverkauf entschieden, wickelt der Inhaber von Immoline Freiburg diesen professionell - und auf Wunsch auch diskret - ab. Ralf Zupancic bietet dabei ein umfassendes Dienstleistungspaket. Es reicht von der Wertermittlung über die Vermarktung bis hin zur Immobilienübergabe. Zudem ist der Experte behilflich, wenn einer der Expartner eine neue Immobilie in Freiburg oder der Region zur Miete oder zum Kauf sucht. Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Immobilie verkaufen Freiburg, Immobilienpreise Freiburg, Immobilien Freiburg und mehr gibt es auf immoline-freiburg.de. Immoline Freiburg

Ralf Zupancic (Inhaber)

Swetlana-Geier-Straße 11 79100 Freiburg

Deutschland E-Mail: info@immoline-freiburg.de

Homepage: https://www.immoline-freiburg.de/

Telefon: 0761 388 434 0 Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12 51379 Leverkusen

Deutschland E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten