Challenge Accepted - Die Macht der Perspektive: Das Programm des HSMAday 2024 ist veröffentlicht

Die HSMA Deutschland e.V. präsentiert am 5. September 2024 in Heidelberg ein erweitertes Programm mit renommierten Experten, innovativen Workshops und spannenden Diskussionsrunden auf zwei Stages.

Als Keynote-Speaker konnte der Verband die ehemalige Fußballspielerin der deutschen Nationalmannschaft - eine der erfolgreichsten deutschen Fußballerinnen - Steffi Jones gewinnen sowie Lukas Irmler, einem Slackliner mit mehreren Welt- und Guinness-Rekorden.

Schwerpunkte sind in diesem Jahr unter anderem die verschiedenen Bereiche innerhalb des Revenue Managements, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Employer Branding sowie eine zukunftsfähige Vermarktung der Hotels. Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. will hierbei unter dem Motto "Challenge Accepted - Die Macht der Perspektive" zu einem Wechsel der Perspektiven im Rahmen der Vermarktung innerhalb der Hotellerie anregen. Hierfür bietet der Branchenverband eine umfangreiche Auswahl an Programmpunkten, bei denen vor allem die Vermittlung von Fachwissen aus der Praxis im Vordergrund steht: "Als Fachverband wollen wir unseren Mitgliedern und auch anderen Interessierten vor allem Content bieten, der vollständig neutral, praxisnah und aktuell ist. Daher wurde nun jeder einzelne Vortrag unseres Programms von unseren Fachexperten geprüft. Darüber hinaus verkaufen wir grundsätzlich keine Bühnenslots oder Vorträge", so Sarah Vieth, Event & Marketing Managerin der HSMA Deutschland e.V.

Uwe Krohn, Vorstandsmitglied der HSMA Deutschland e.V. , ergänzt: "Wir schaffen auf dem HSMAday - wie auch auf allen anderen HSMA-Events - stets ausreichend Raum und Zeit für ein aktives Networking untereinander.

Das stärkt unsere Gemeinschaft, was uns als Verband eben auch ausmacht. Wir freuen uns daher wieder über zahlreiche Kolleginnen und Kollegen!"

Zu den Programminhalten gehören in diesem Jahr unter anderem ein Panel zum Thema "Green Employer Branding", Panel "Franchise - der Feind in meinem Bett", eine Paneldiskussion zu MICE Revenue Management & Automatisierung: "Keine "fixe Idee" - wir sind mittendrin!" sowie ein Vortrag zum Thema Revenue Management & F&B Management. Auch das Thema Zielgruppenansprache aus dem Bereich Marketing wird abgedeckt. Hierfür hat die HSMA einen branchenexternen Spezialisten aus der renommierten Agentur Jung von Matt SPORTS gewinnen können. Ronnie Patt, Executive Creative Director & Member oft the Board, wird in seinem Vortrag "Stopp boring me with your advertising blah-bla" unter anderem auf Erfolgs-Cases von Jung von Matt eingehen.

Ein Tag voll von Innovation und Inspiration: Der HSMAday hat sich als eine der führenden Events und Plattformen für die Hotellerie etabliert, mit dem Ziel, dass sich Hoteliers persönlich über aktuelle Trends, innovative Strategien und zukunftsweisende Technologien austauschen. In diesem Jahr liegt der Fokus darauf, wie neue Perspektiven und kreative Ansätze Herausforderungen in der Branche bewältigen können. Auf zwei Bühnen, im Rahmen von eineinhalbstündigen Masterclasses in Session Rooms, bei dem Networking und bei den Vorträgen sollen die Teilnehmenden neue Erkenntnisse gewinnen, das eigene Wissen erweitern und sich über aktuelle Themen informieren. Dieses Jahr findet das Branchenevent vom 4. Bis 5. September 2024 im Atlantic Hotel Heidelberg statt. Am Abend des 5. September 2024 lädt die HSMA Deutschland e.V. alle Teilnehmenden zu einem Dinner und einer Party mit anschließender Verleihung des HSMA Social Media Awards und Green-Sleeping-Awards ein.

Der Green-Sleeping-Award ist derzeit einer der wenigen Auszeichnungen, die sich mit dem Herzstück der Hotellerie beschäftigen: dem Schlaf und das dazugehörige Bett. Weitere Informationen auf der Website der HSMA Deutschland e.V.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.500 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, HR & Employer Branding, Sustainability & Technology, Online-Marketing und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de

