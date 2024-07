Asiens Goldrausch

In Südostasien ist der Ansturm auf Gold gewaltig. Dies treibt die Goldpreise an.

Nicht nur private Anleger, auch die Zentralbanken decken sich in rasendem Tempo mit dem Edelmetall ein. Besonders in Vietnam und in Thailand bilden sich schon lange Schlangen vor den Banken. Politische Instabilität und geopolitische Unsicherheiten treiben die Menschen zum Goldkauf. Daran kann man die wachsende Besorgnis Asiens erkennen. Inflation und Währungsabwertung gegenüber dem US-Dollar treiben zum Gold. Denn die Landeswährungen werten ab.

Seit rund sechs bis zwölf Monaten kann in Südostasien der Drang zum Gold beobachtet werden. Wirtschaftliche Turbulenzen sorgen auch in China für die Flucht ins Gold. Denn dort verringert sich das Vertrauen in Immobilien- und Aktienmärkte. Schließlich treffen Währungsabwertungen besonders die Kleinanleger, schmälert die Ersparnisse und treibt die Kosten in die Höhe. Laut einer Umfrage des World Gold Council werden die Zentralbanken ihre Goldreserven in den nächsten zwölf Monaten erhöhen. Die wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten und Umwälzungen sind weltweit beispielslos geworden. Da wird Gold auch bei hohen Preisen gekauft. Hohe US-Zinsen drücken in der Regel auf den Goldpreis, doch nun bleibt der Goldpreis stark und der offizielle Bereich sorgt für Rekordnachfragen.

Im Juni hat die Zentralbank in Vietnam erlaubt, dass mehr Gold verkauft wird. Dies führte zu einem Ansturm auf die vietnamesischen Banken, dies wochenlang. Haben die Banken in einem Monat früher zwei Tonnen Gold verkauft, so verkaufen sie diese Menge nun in einer Woche. Wie eine vietnamesische Zeitung schreibt, habe "Gold die Öffentlichkeit gefesselt". In Thailand, und das gab es nie zuvor, haben Käufer auch bei steigenden Preisen zugegriffen. Wie die Währung Thailands, so hat auch die Währung in Vietnam gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren. Vietnam und Thailand gehörten zu den größten Käufern des Edelmetalls in Südostasien. China und Indien dagegen beherrschen mehr den breiteren regionalen Markt. Goldunternehmen profitieren von einem hohen Preis, unter anderem Chesapeake Gold oder Vizsla Silver.

Chesapeake Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gol... - verfügt in Mexiko mit seinem Metates-Projekt über eine der größten unerschlossenen Gold- und Silberlagerstätten weltweit.

Vizsla Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-... - besitzt über ein aussichtsreiches Silber-Gold-Projekt in Mexiko. Neueste Bohrungen brachten gerade sehr hochgradige Goldabschnitte hervor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

