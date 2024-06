Startseite 45 Prozent der Deutschen sind über 50 Jahre alt Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-06-15 08:07. Senior Marketing = Verständnis der Bedürfnisse und Interessen älterer Menschen. Generation 50 plus bezeichnet, sind für Fitnessstudios eine wichtige und wachsende Zielgruppe mit hoher Kaufkraft. In Deutschland verfügen die Best Ager über ein Nettoeinkommen von über 720 Milliarden Euro und sind somit für einen großen Teil der Konsumausgaben verantwortlich. Um diese Zielgruppe erfolgreich anzusprechen, ist es wichtig, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen. Die Best Ager haben andere Ziele und Motivationen als jüngere Menschen.

Sie möchten sich fit halten, um ihre Gesundheit zu verbessern und ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Sie sind auch an sozialer Interaktion interessiert und möchten sich in einer Gemeinschaft wohlfühlen. Bedürfnisse kennen und verstehen Best Ager haben ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen an Dienstleistungen. Als Kunden legen sie Wert auf:

• Qualität statt Quantität

• Exklusivität und Individualität

• Service und Beratung

• Empfehlungen und Bewertungen: Best Ager lassen sich häufig von Empfehlungen und Bewertungen anderer Kunden beeinflussen. Positive Erfahrungen und Bewertungen sind für sie ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung. Tipps und Strategien zur Kundengewinnung Beim Marketing für Best Ager sollten Fitnessstudios daher folgende Aspekte berücksichtigen:

Zielgruppe verstehen: Fitnessstudios sollten sich mit den Bedürfnissen und Wünschen der Best Ager auseinandersetzen. Dazu gehört ein Verständnis für ihre Lebenssituation, ihre Ziele und Motivationen sowie ihre Wertvorstellungen. Passendes Angebot schaffen: Das Angebot sollte an die Bedürfnisse der Best Ager angepasst sein.

Dazu gehören z. B. Krankheitsthemen wie Rücken-,Hüft- oder Kniebeschwerden.

Zielgruppe ansprechen: Die Kommunikation mit der Zielgruppe sollte auf die Besonderheiten der Best Ager ausgerichtet sein. Dazu gehört z. B. eine ansprechende Gestaltung der Werbemittel und eine persönliche Ansprache. Gezielte Marketingmaßnahmen Hier folgen einige konkrete Beispiele für Marketingmaßnahmen, die Fitnessstudios für Best Ager einsetzen können. Social Media: 94 Prozent der 55- bis 75-Jährigen haben ein Smartphone, jeder Dritte besucht täglich Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram (in Deutschland haben sie einen Nutzeranteil von 23 Prozent und die Nutzenden interessieren sich besonders für Gesundheitsthemen). Facebook ist nach wie vor eines der beliebtesten sozialen Netzwerke unter den Best Agern. Best Ager als Markenbotschafter: Stereotypen vermeiden,

denn Best Ager wollen nicht als "alt" oder "beeinträchtigt" dargestellt werden. Authentizität und Glaubwürdigkeit sind wichtig. Der Markenbotschafter muss zur Marke passen und die Zielgruppe authentisch ansprechen.

Events und Veranstaltungen: Sie sind eine gute Möglichkeit, um mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten und ihr das Studio und das Angebot vorzustellen, z. B. mit Gesundheitstagen oder

Vorträgen wie "Krafttraining im Alter: So beugen Sie Muskelschwund vor". Partnerschaften: Partnerschaften mit Organisationen, die sich an die Zielgruppe der Best Ager richten, können eine gute Möglichkeit sein, um die Reichweite zu erhöhen. Eine sehr gute Idee ist es, über die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen Kooperationsvereinbarungen abzuschließen. Diese Kooperationen bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter: 1. Ermäßigte Mitgliedsbeiträge

2. Spezielle Kurse für Best Ager (Rückenfitness, Yoga,

Sturzprävention)

3. Kooperationsangebote mit Krankenkassen:

z. B. Präventionskurse, Zuschüsse zu Mitgliedsbeiträgen

4. Individuelle Trainingspläne

5. Ernährungsberatung

Durch eine gezielte Ansprache der Zielgruppe der Best Ager können Fitnessstudios diese wichtige Kundengruppe gewinnen und langfristig binden. Zielgruppe Best Ager 45 Prozent der Deutschen sind über 50 Jahre alt

