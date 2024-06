Startseite Woran scheitern afrikanisch-europäische Beziehungen? Pressetext verfasst von indayi am Fr, 2024-06-14 11:04. Woran scheitern afrikanisch-europäische Beziehungen?: Lerne tiefe und detaillierte Problemfelder in Afro-europäischen Beziehungen kennen – Probleme, die Liebesbeziehungen zwischen Schwarzen und Weißen erschweren Die ultimative Bibel für afro-europäische Beziehung DAS ERSTE ULTIMATIVE TUTORIAL ZUR

RETTUNG UND SANIERUNG VON SCHWARZ-WEISSEN BEZIEHUNGEN Außergewöhnliches folgt keinen Trends, es setzt sie! Vom Wissenslehrer Dantse Dantse - Der Nr. 1 Experte im Coaching für Afro-Europäische Beziehung seit über 20 Jahren "Entdecke die Geheimnisse erfolgreicher Afro-Europäischer Liebesbeziehungen: Dein umfassender Leitfaden zur Überwindung schwarz-weiß interkultureller Herausforderungen" Einleitung: In einer globalisierten Welt sind interkulturelle Beziehungen immer häufiger, doch sie bringen auch einzigartige Herausforderungen mit sich. "Die kleine Bibel der afro-europäischen Beziehung - Band 1" beleuchtet die komplexen und oft tabubehafteten Probleme, die Liebesbeziehungen zwischen Afrikanern und Europäern erschweren. Dieses Buch bietet dir tiefgehende Einblicke in die alltäglichen Schwierigkeiten, die diese Paare überwinden müssen, und ist ein unverzichtbares Werk für alle, die sich für interkulturelle Beziehungen interessieren oder selbst in einer solchen Beziehung leben. Inhalt: 1.Liebe in Afro-Deutschen Beziehungen: Erfahre, wie unterschiedliche Vorstellungen von Liebe und romantischer Zuneigung zu Missverständnissen und Konflikten führen können. 2.Familie: Entdecke die Spannungen, die durch verschiedene Vorstellungen von Familienstrukturen und -pflichten entstehen. 3.Lüge und Ehrlichkeit: Verstehe, wie kulturelle Unterschiede das Verständnis von Ehrlichkeit und Lügen beeinflussen können. 4.Wenig Reden: Lerne, warum Kommunikationsgewohnheiten zu Missverständnissen führen und wie du sie überwinden kannst. 5.Umgang mit Konflikten: Erfahre, wie unterschiedliche Konfliktbewältigungsstrategien zu Spannungen in der Beziehung führen können. 6.Freiheit und Kontrolle: Entdecke die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn unterschiedliche Vorstellungen von persönlicher Freiheit und Kontrolle aufeinandertreffen. 7.Geld: Verstehe die finanziellen Spannungen, die durch verschiedene wirtschaftliche Hintergründe und Erwartungen entstehen. 8.Gemeinsame Finanzplanung: Erfahre, wie unterschiedliche Ansätze zur Finanzplanung und -verwaltung zu Konflikten führen können. 9.Umgang mit Schulden: Entdecke, wie unterschiedliche Einstellungen zu Schulden und finanzieller Verantwortung Spannungen erzeugen. 10.Familienunterstützung als Beziehungsbelastung: Verstehe, wie finanzielle Verpflichtungen gegenüber der erweiterten Familie die Beziehung belasten können. 11.Konfliktbewältigung im Umgang mit Geld: Erfahre, wie finanzielle Konflikte gelöst werden können und warum sie oft entstehen. 12.Treue und Untreue: Entdecke die kulturellen Unterschiede in der Wahrnehmung und Bedeutung von Treue. 13.Sexuelle Stereotype und Erwartungen: Verstehe, wie Stereotype über Sexualität die Beziehung belasten können. 14.Religiöse und spirituelle Konflikte: Erfahre, wie unterschiedliche religiöse Überzeugungen und Praktiken zu Spannungen führen können. 15.Wertevorstellung: Entdecke, wie unterschiedliche moralische und ethische Werte die Beziehung beeinflussen. 16.Gender und Rollenverteilung: Verstehe, wie unterschiedliche Vorstellungen von Geschlechterrollen zu Konflikten führen können. 17.Moral, Ethik und Wertevorstellungen: Lerne, wie verschiedene kulturelle Hintergründe die moralischen und ethischen Werte beeinflussen. 18.Heimliche Abwertung und Mikroaggressionen: Erfahre, wie subtile Abwertungen und Mikroaggressionen die Beziehung belasten können. 19.Rassismus und Vorurteile innerhalb der Beziehung: Verstehe, wie Rassismus und Vorurteile innerhalb der Beziehung zu Spannungen führen können. 20.Geheime Wünsche nach Assimilation: Entdecke, wie der Wunsch nach kultureller Assimilation zu inneren und äußeren Konflikten führen kann. 21.Macht und das Sagen Haben: Erfahre, wie Machtkämpfe und Dominanz die Beziehung beeinflussen. 22.Kindererziehung: Verstehe die Herausforderungen bei der Vermittlung kultureller Werte an die Kinder. 23.Erfolgsdruck: Lerne, wie der Druck, die Beziehung als erfolgreich zu präsentieren, zusätzlichen Stress verursacht. 24.Zu hohe Erwartungen: Erfahre, wie überhöhte Erwartungen an die Beziehung zu Enttäuschungen führen können. 25.Perspektive von außen - Die Self-Fulfilling-Prophecy: Verstehe, wie gesellschaftliche Erwartungen und Vorurteile die Beziehung beeinflussen. 26.Die Beziehung als "Rettungsinsel" gestalten: Entdecke, wie das Bemühen, die Beziehung als Schutz vor äußeren Problemen zu gestalten, zu Überforderung führen kann. 27.Kommunikation und Konflikte: Erfahre, wie unterschiedliche Kommunikationsstile und Interpretationen zu Missverständnissen führen können. 28.Kulturelle Praxen und Aufgabenverteilung: Verstehe, wie Unterschiede in kulturellen Praktiken und der Aufgabenverteilung im Haushalt zu Spannungen führen können. 29.Die Sexualisierung der Schwarzen: Lerne, wie Stereotype über die Sexualität von Schwarzen die Beziehung belasten können. Zielgruppe Dieses Buch richtet sich an: -Dich, wenn du in einer afro-deutschen Beziehung bist und nach Verständnis und Lösungen für deine alltäglichen Herausforderungen suchst. -Paare, die sich auf eine interkulturelle Beziehung vorbereiten und die möglichen Fallstricke verstehen möchten. -Therapeuten und Berater, die interkulturelle Paare betreuen und tiefere Einblicke in die spezifischen Probleme und Dynamiken solcher Beziehungen benötigen. -Alle, die mehr über die Dynamik und Herausforderungen interkultureller Beziehungen erfahren möchten. Mehrwerte: Warum dieser Kurs dir hilft und was du hier lernst -Tiefgehende Analyse der spezifischen Herausforderungen in afro-deutschen Beziehungen. -Praktische Beispiele und Fallstudien, die die Probleme greifbar machen. -Einfühlsame und kulturell sensible Herangehensweise, die beide Perspektiven respektiert. -Entdecke ausführlich die Geheimnisse afro-deutscher Partnerschaften -Verstehe, überwinde und wachse zusammen – Ein Kurs für dauerhafte Liebe und Verständnis -Bietet wertvolle Einblicke und Verständnis für Therapeuten und Berater. -Unverzichtbares Werk für jeden, der sich mit interkulturellen Beziehungen beschäftigt. "Die Bibel der afro-europäischen Beziehung – Kurs 1" ist mehr als nur ein Kurs – es ist dein Leitfaden und treuer Begleiter für die Herausforderungen afro-deutscher Beziehungen, für Menschen, die sich lieben und den Partner oder die Partnerin auch lieben. Gib der Liebe eine Chance. 