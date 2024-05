Startseite Neues vom Wasserschloss Mellenthin und der Insel-Manufaktur Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-05-28 08:15. Mit frischen Ideen und neuen Produkten begeistert das Wasserschloss Mellenthin im Usedomer Achterland bereits seit vielen Jahren seine Gäste. Auch im Juni kommen Genießer wieder voll auf ihre Kosten. Große Vielfalt an Bieren und edlen Spirituosen

Das Wasserschloss Mellenthin mitten im Herzen der Ostseeinsel Usedom überrascht seine Gäste immer wieder aufs Neue mit frischen Ideen und neuen Produkten. So schätzen Bier-Kenner die handwerklich richtig gut gemachten Biere aus der Schloss-Brauerei bereits seit ihrer Eröffnung im Jahr 2011. Dabei gibt es neben dem Mellenthiner Hell und Dunkel auch immer zwei weitere Bier-Spezialitäten fassfrisch im Ausschank, wie aktuell Doppelbock und Rauchbier.

Auch Liebhaber feiner Geister und edler Liköre kommen im Wasserschloss Mellenthin auf ihre Kosten. Von A wie Absinth bis Z wie Zitronenlikör werden schon jetzt mehr als 20 Spirituosen in der schlosseigenen Destillerie hergestellt und abgefüllt, mit steigender Tendenz. Während der Single Malt noch einige Zeit in Eichenfässern in der Insel-Manufaktur reifen muss, ergänzt ab sofort ein edler Rum das Produktportfolio des Wasserschlosses Mellenthin. Kaffeesorten aus aller Welt

Nicht weniger beachtlich ist die Vielfalt an Kaffeesorten aus Usedoms erster Kaffeerösterei. Mit dem neuen großen Trommelröster in der Insel-Manufaktur konnte diese noch einmal gesteigert werden. So werden jetzt mehrmals die Woche Kaffeebohnen aus aller Welt besonders schonend in aromatische Spitzenkaffees verwandelt. Dabei erfreuen sich neben der Schloss-Kaffee-Mischung auch Kaffees aus Äthiopien, Brasilien, Kenia, Guatemala und Papua-Neuguinea großer Beliebtheit. Neu ist, dass diese nicht mehr nur im Shop, Restaurant und Sommergarten des Wasserschlosses Mellenthin erhältlich sind. Sie können - wie alle andere Produkte auch - ab sofort in der Insel-Manufaktur am Ortseingang, nur wenige Gehminuten vom Wasserschloss Mellenthin entfernt, probiert und erworben werden. Sechs kulinarische Themen-Events die Woche

Genießer und Freunde der Pommerschen Küche dürfen sich ab sofort zudem wieder an sechs Tagen die Woche auf die beliebten kulinarischen Themen-Events auf Wasserschloss Mellenthin freuen. Ein opulentes Buffet haben alle gemeinsam. Darüber hinaus unterscheiden sich die Events thematisch voneinander. Während immer dienstags beim Mittelalterlichen Ritterbuffet mit Musik und bester Stimmung die Zeit der Edelleute zum Leben erweckt wird, garantiert das Piraten-Spektakel mittwochs beste Unterhaltung für Groß und Klein. Beim Brauer-Abend jeden Donnerstag dreht sich wie der Titel verspricht alles ums Bier. Bei Pommern- und Schlemmerbuffet jeden Freitag bzw. Samstag wird es dann noch einen Tick üppiger. Der sonntägliche Brunch schließlich kombiniert das Frühstücks-Buffet mit einem Mittagessen.

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

