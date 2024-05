Startseite Apex.AI tritt Software Forschungsprojekt POV.OS bei Pressetext verfasst von Bangemann am Mi, 2024-05-15 14:21. Das Software-Unternehmen mit Stammsitz in Palo Alto und Tochter-Standorten in Berlin, München und Stuttgart, beteiligt sich an POV.OS, das Kürzel steht für: Professional Operating Vehicles OS. Es handelt sich dabei um ein von der Bundesregierung gefördertes Forschungsprojekt zur Weiterentwicklung von Software für Industriemaschinen. Diese Beteiligung ist ein logischer Schritt, denn Apex.AI hat sich als ein wichtiger Anbieter eines „Mobilitäts-OS" für unterschiedlichste Branchen etabliert. Die Schwermaschinenindustrie hat sich längst als ein besonders interessanter Industriesektor entpuppt.

Anwendungen in der Landwirtschaft, im Bergbau, in Lagerhäusern, Produktionsanlagen, im Baugewerbe, um nur einige Beispiele zu nennen, werden zunehmend automatisiert, wobei Sensortechnologien wie Kameras, Lidar, Radar und Hochleistungsrechner in schwere mobile Maschinen integriert werden, um einen völlig autonomen Betrieb von Industrieprozessen zu ermöglichen. Der Druck, in diesen Industriezweigen die Autonomie zeitnah einzuführen steigt, da sich hohe Personalkosten und fehlende Fachkräfte zunehmend negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken. Autonom agierende Maschinen sind der Schlüssel, um dieses Problem zu lösen. Für diese Maschinen werden in naher Zukunft ein Software-Framework, eine Middleware und ein ‚Betriebssystem‘ erforderlich sein - die Produkte von Apex.AI passen hier perfekt.

So trägt Apex.AI als aktiver Partner zu POV.OS bei, um die Entwicklung einer Automatisierungsplattform mit einer gemeinsamen Hard- und Softwarearchitektur für den Einsatz in mobilen Schwermaschinen zu beschleunigen.

Der Bedarf an einem Framework in diesen Branchen steigt, die Unternehmen, die diese Maschinen entwickeln und mit ihnen arbeiten, suchen aktiv nach Softwarelösungen, die sie in wenigen Jahren in die Produktion bringen können. Die Software-Produkte von Apex.AI ermöglichen es Unternehmen, die autonome Schwermaschinen einsetzen, sich auf ihre domänenspezifische Anwendung zu konzentrieren, anstatt sich mit der Entwicklung eines produktionsreifen Softwareentwicklungsrahmens und einer Middleware zu befassen.

Apex.AI hat bereits Fortschritte in der Landwirtschaft ermöglicht. In der Zusammenarbeit mit AGCO und Krone & Lemken, wurden Apex.Grace und Apex.Ida in verschiedene Agrarmaschinen integriert.

Michael Aeberhard leitet das Engagement von Apex.AI in der POV.OS-Projektgruppe. Seinen ausführlichen Blogpost dazu können Sie unter www.apex.ai lesen.