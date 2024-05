Startseite Mandalas zum Relaxen Pressetext verfasst von Rufebo am Mo, 2024-05-13 10:47. NEUERSCHEINUNG

Mandalas zum Relaxen. 82 wunderschöne Mandalas für Erwachsene.

In diesem kreativen Malbuch wird der Schwierigkeitsgrad schwer angeboten. Die Felder sind unterschiedlicher Größe und machen daher das Ausmalen attraktiver. Sie erwecken die Aufmerksamkeit jedes einzelnen Mandala-Bildes. Das Ausmalen und die entsprechenden Farbgebungen führen zur Entspannung und bringen Ruhe in den Alltag. Nebenbei noch ein schöner Zeitvertreib.

Mandalas zum Relaxen

Rufebo

Format: A4 hoch Softcover 90g weiß, matt

84 Seiten

Erscheinungsdatum:.05.05.2024

ISBN: 978-3-759811-16-5

Sprache: Deutsch

Epubli Verlag: https://www.epubli.com/shop/mandalas-zum-relaxen-9783759811165

Thalia: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1071830951?ProvID=110005...

In Kürze auch in weiteren Buchhandlungen und online erhältlich.

Mandalas Momente der Ruhe. 82 wunderschöne Mandalas für Erwachsene.

In diesem kreativen Malbuch werden verschiedene Schwierigkeitsgrade von mittel bis schwer angeboten. Die Felder sind unterschiedlicher Größe und machen daher das Ausmalen attraktiver. Sie erwecken die Aufmerksamkeit jedes einzelnen Mandala-Bildes. Das Ausmalen und die entsprechenden Farbgebungen führen zur Entspannung und bringen Ruhe in den Alltag. Nebenbei noch ein schöner Zeitvertreib.

84 Seiten

Format: A4 hoch Softcover 90g weiß, matt

Erscheinungsdatum: 16.02.2024

ISBN: 9783758475160

Sprache: Deutsch

Epubli Verlag: https://www.epubli.com/shop/mandalas-momente-der-ruhe-9783758475160

Mandalas zum Träumen. 82 wunderschöne Mandalas für Erwachsene.

In diesem kreativen Malbuch werden verschiedene Schwierigkeitsgrade von mittel bis schwer angeboten. Die Felder sind unterschiedlicher Größe und machen daher das Ausmalen attraktiver. Sie erwecken die Aufmerksamkeit jedes einzelnen Mandala-Bildes. Das Ausmalen und die entsprechenden Farbgebungen führen zur Entspannung und bringen Ruhe in den Alltag. Nebenbei noch ein schöner Zeitvertreib.

84 Seiten

Format: A4 hoch Softcover 90g weiß, matt

Erscheinungsdatum: 07.09.2023

ISBN: 9783758400988

Sprache: Deutsch

Epubli Verlag: https://www.epubli.com/shop/mandalas-zum-traeumen-9783758400988

Kontakt:

Rufebo

40223 Düsseldorf

E-Mail fe.bo1@web.de

Kontakt:

Rufebo

40223 Düsseldorf

E-Mail fe.bo1@web.de

http://www.rufebo.de