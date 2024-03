Startseite „Service mit Generativer KI“ – Umfrage zur Nutzung von selbständigen Technologien im Service Pressetext verfasst von Institut für Ko... am Fr, 2024-03-08 14:08. Generative KI transformiert die Art und Weise, wie Unternehmen operieren, kommunizieren und Innovationen vorantreiben. Von der Verbesserung der Kundenerfahrung durch personalisierte Interaktionen bis hin zur Neugestaltung von Produktdesigns – die Anwendungsgebiete sind vielfältig und bieten ein enormes Potential für diejenigen, die bereit sind, diese Technologie zu erforschen und zu integrieren. In einer sich rasant verändernden Geschäftswelt steht die Generative Künstliche Intelligenz an der Schwelle, nicht nur als Kostenretter, sondern auch als Innovationsmotor zu fungieren. Unternehmen, die bisher mit ineffizienten Prozessen kämpften und wertvolle Ressourcen verloren, können nun durch den Einsatz Generativer KI neue Horizonte erschließen. Der Durchbruch von Generativer KI, markiert durch ChatGPT im November 2022, hat gezeigt, daß es nicht bei einer kurzen Begeisterung bleiben muß. Vielmehr bietet die Generative KI ein weites Feld von Anwendungsmöglichkeiten, die sich über den Hype hinaus in die Geschäftsstrategien integrieren lassen. So kann Generative KI den Beginn eines neuen Produktivitätszeitalters kennzeichnen, in dem Unternehmen nicht nur Routineaufgaben automatisieren, sondern auch neue, innovative Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Welche Möglichkeiten eröffnen sich für Unternehmen im Service durch die Nutzung von Generativer KI? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich die aktuelle Online-Umfrage "Service mit Generativer KI“ des Instituts, die sich an Verantwortliche aus Management, Marketing, Vertrieb und Service in Unternehmen richtet. Direkt zur Umfrage gelangen interessierte Teilnehmer über nachfolgenden Link: https://de.surveymonkey.com/r/Y3MSYSS Die Umfrage läuft seit Anfang März und ist noch bis zum 30. April 2024 freigeschaltet. Erste Ergebnisse der Umfrage können ab Mitte Mai 2024 kostenlos auf der Internetseite des Instituts heruntergeladen werden. Über Institut für Kommunikation und ServiceDesign Komplettes Benutzerprofil betrachten