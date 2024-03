Startseite Wirtschaftlich erfolgreich mit dem Yoga-Zirkel Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-03-04 18:01. Praxis-Workshop YOGA ZONE® am Samstag 6.4. in Meckenheim (Nähe Bonn) Dr. Hartmut Wolff Praxis-Workshop YOGA ZONE® Dr. Hartmut Wolff

am Samstag 6.4. in Meckenheim (Nähe Bonn): Wirtschaftlich erfolgreich mit dem Yoga-Zirkel 10.00 Uhr

Trendthema Yoga und Mental Health

• Zahlen und Fakten

• Welche Probleme löst die YOGA ZONE®

Welches Problem löst die YOGA ZONE? Hohe Nachfrage an Yoga-Angeboten.

Engpass Yoga-Lehrerinnen.

Yoga "Starter" Probleme und Frustrationen.

Beliebtes Angebot für Frauen.

Trendthema Stressbewältigung.

Das Trend "YOGA ZONE Smallgroup-PT" wird dauerhaft in Deutschland durchsetzen und wachsen wird.

Fitness-Mitglieder, die kein Yoga Kurse besuchen, "trauen sich nicht". • Der Yoga-Zirkel - perfekt für Einsteiger, Personal-Training und Kleingruppe

Mit der YOGA ZONE® kann Yoga jetzt unkompliziert auf die leichte Art angeboten werden. Die innovativen Stationen der YOGA ZONE® garantieren perfekte Unterstützung beim Erlernen und Optimieren der Yoga-Haltungen. Diese neue Konzeption ist einzigartig, im Zeitgeist und absolut authentisch. Die jahrtausendealte Tradition wird inspirierend und modern interpretiert. • Das sagen unsere Kunden

Zu wenig Unterscheidungsmerkmale zum Mitbewerber? Mit der YOGA ZONE® entsteht eine völlig neue Bewegungswelt - aber kein kurzlebiger Trend. Diese Trainingsform interessiert Millionen Menschen zu den Dauerthemen "Rücken" und "Stressbewältigung". Das geringe Investment für erstklassiges Design, Funktion und Marketing bedeuten wenig Aufwand mit hohem Nutzen. 10.45 Uhr

• Vorstellung des Systems

• Trainingsorganisation

• Programme 11.15 Uhr Die YOGA ZONE® in der Praxis

