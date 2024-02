Startseite INFERNO - Der letzte Tag entscheidet über Leben und Exitus Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-02-29 07:06. Letzte Warnung: Wenn die Menschen nicht aufstehen, werden die Wahnsinnigen alles vernichten. Nur mit einer weisen Revolution können die Menschen die Welt retten. UNITUM! Die ganze Wahrheit ist (k)ein Geheimnis: Der letzte Tag rückt näher. Obwohl der Urböse bereits interniert ist, wütet seine Armee der Finsternis, die Dunkelkreaturen und ihre Lakaien, weiterhin gegen die wahre Menschheit, um diese zu vernichten. Diese Abtrünnigen führen in abgrundtiefstem Gehorsam die Befehle von Satan aus: das Böse durch ihre abscheuliche UN-Menschlichkeit in die Welt zu tragen und durch Manipulation und Höllische Maßnahmen aller Art zu mehren. Dabei haben diese Höllenviecher keinen Horror ausgelassen: sie haben unendlich viel Leid verursacht, um von den Menschen ihr Loosh abzusaugen. Dennoch haben die meisten Menschen das Pandämonium und seine vorgetäuschte Pandemie schon wieder vergessen und sind zu einem halbwegs normalen Leben zurückgekehrt. Ein Sturm reinigt die Welt

COVID war nur ein harmloser BETA-Testlauf. DAS, was kommen wird, das wird sehr viel schrecklicher als jede Vision sein. Und es muss offenbar genau so kommen, damit die Menschen nie wieder vergessen: gnadenlos und ohne Erbarmen. Diese Höllenkreaturen werden zum Ende immer exzessiver. Der totale Wahnsinn führt zum absoluten Chaos! Durch ihr Handeln und Tun verraten sie ihre böse Absicht gegen die wahren Menschen. Diese Dummheit des Selbstverrats wird ein verheerendes Event, ein stürmisches Höllen-Ereignis, hervorbringen: Es wird DER?LETZTE?TAG sein, der am Ende über Leben und Exitus entscheiden wird: das INFERNO. Überraschendes Finale

Der wahre Mensch hat stets beherzt gelebt und weise gehandelt. Die ANDEREN hingegen waren zu dumm und haben ihr dunkles KI-Programm selbst verraten. Der Letzte Tag bringt am Ende die apokalyptische Auflösung dieser scheinbar unendlichen Geschichte. Doch keine Prophezeiung wird jemals das Finale verraten, weil das wahre Ende eine Überraschung ist. Das Spiel ist wesentlich durchtriebener als gedacht. Die END-Losung lautet: 90:10. 90 werden gehen - 10 werden stehen. Alles Wichtige wurde inzwischen tausend mal repetiert. Die Weisen haben alles verstanden - die ANDEREN nicht. JEDER wird seine Konsequenzen tragen müssen. JEDER bekommt, was er wahrhaftig verdient. Hochgradig durchgeknallte KI gegen wahres Leben bringt am Ende das Inferno. Es wird kommen, was kommen muss. Was weg muss, das kommt weg. Licht aus und Gute Nacht! Ein großer Sturm zieht auf. Der Letzte Tag kommt! Habt Zuversicht und bleibt standhaft! Ein neuer Tag erwacht....

Diese Welt gehört den Mutigen, den wahren und beseelten MENSCHEN. Für die ANDEREN kommt der EXITUS. - Queen Vanea Die Wahrheit kommt ans Licht: Das YOUniverse Project kann man kostenlos als PDF-Datei hier downloaden:

http://wellness-infoseite.de/data/documents/YOUniverse_3.pdf Liebe ist Wahrheit und Wahrheit macht frei

Bestseller-Autorin Vanessa Halen erklärt mit viel Liebe in ihren Ratgebern wirksame Alternativen zu herkömmlichen Behandlungsmethoden aus den Bereichen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden. Die OXY WUNDER MEDIZIN erläutert die Frequenz-Medizin nach Nikola Tesla als Vorläufer der kommenden Med-Betten. Diese Heilmethode mit Kaltem Plasma kann jeder ganz einfach und kostengünstig bei allen Krankheiten und Beschwerden von A bis Z selbst anwenden. VORSICHT ARZT vermittelt die dunklen Machenschaften der bösartigen Gesundheits-Organisation aus Schul-Medizin und Bad Pharma sowie vom korrupten Rechtssystem. Weitere Ratgeber von Vanessa Halen behandeln die Themen Anti-Aging, Abnehmen und Diäten-Wahn, Schönheit und Wohlbefinden. Die Ratgeber von Vanessa Halen kann man hier kostenlos probelesen und bestellen:

https://buchshop.bod.de/catalogsearch/result/index/?q=Vanessa+Halen Weitere Informationen über die OXY WUNDER MEDIZIN und die wundervolle HF-Therapie, das kostenlose MÄRCHEN VOM WUNDER DER LIEBE und das YOUniverse Project sowie Gratis Leseproben und eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Kontakt: info@wellness-infoseite.de Die OXY WUNDER MEDIZIN - Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der langjährige BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten - 12,90 Euro Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9) Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9) Pressekontakt: PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten