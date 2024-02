Startseite Mobile Zeiterfassung für Dienstleister und Projektzeiterfassung Pressetext verfasst von TimeStatement am Do, 2024-02-22 11:32. Arbeitszeiterfassung ist oft ein Thema, das bei Führungskräften und Mitarbeitern gemischte Gefühle hervorruft. Doch die richtige Zeiterfassung kann sowohl für Mitarbeiter als auch für Unternehmen von großem Vorteil sein. Warum ist mobile Zeiterfassung wichtig?

Die mobile Zeiterfassung von TimeStatement ermöglicht es Dienstleistern, ihre Arbeitszeiten von überall und jederzeit zu erfassen und zu verfolgen. Egal, ob sie unterwegs sind, beim Kunden vor Ort oder im Büro, die Mitarbeiter können ihre Arbeitszeiten einfach über ihre mobilen Geräte erfassen und sich auf ihre Projekte konzentrieren. Diese Funktion verbessert die Produktivität und Flexibilität der Mitarbeiter und erleichtert gleichzeitig die Verwaltung von Projekten und Ressourcen. Mit der Fakturierung erstellen Sie einfach und schnell professionelle Rechnungen. Ihre erfassten Leistungen und Honorare können Sie auf Knopfdruck abrechnen. Die Rechnungsvorlage kann vollständig an Ihr Corporate Design angepasst werden. Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit fehlerfreien Rechnungen! Darüber hinaus bietet TimeStatement eine leistungsstarke Projektzeiterfassungsfunktion, die es Unternehmen ermöglicht, den Arbeitsaufwand für ihre Projekte genau zu verfolgen und zu verwalten. Von der Erstellung von Projekten und Aufgaben bis hin zur Generierung detaillierter Berichte bietet TimeStatement alles, was Unternehmen benötigen, um ihre Projekte effizient zu planen, durchzuführen und abzuschließen. Warum ist Projektzeiterfassung wichtig?

Die Projektzeiterfassung bietet eine Reihe von Vorteilen für Unternehmen, darunter: Verbesserte Projektplanung und -Kontrolle:

Mit einer leistungsstarken Zeiterfassungslösung können Sie Ihre Projektzeiten genau erfassen und verfolgen. Dadurch erhalten Sie ein besseres Verständnis für den Fortschritt Ihrer Projekte und können bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Erhöhte Transparenz und Zusammenarbeit:

TimeStatement ermöglicht es Ihnen, die Projektzeiten aller Teammitglieder an einem Ort zu verfolgen. Dadurch wird die Transparenz und Zusammenarbeit im Team verbessert. Optimierte Ressourcenplanung:

Mit TimeStatement können Sie Ihre Ressourcen effektiver planen und zuweisen. Dadurch können Sie Kosten sparen und Ihre Projekte schneller abschliessen. Besuchen Sie unsere Website, um mehr zu erfahren und sich anzumelden. https://timestatement.com/schweiz/projektzeiterfassung Basisversion kostenlos ohne Zeitlimit:

Für Freelancers https://timestatement.com/schweiz/preise 1) In einem Gespräch von wenigen Minuten haben Sie die Möglichkeit, sich unverbindlich über alle Funktionalitäten zu informieren. 2) Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Pro-Version für Multi-User-Tests gerne länger zur Verfügung.