Startseite Rockwell Automation Produkte jetzt auch auf www.Best4Automation.com bestellbar Pressetext verfasst von Best4Automation GmbH am Fr, 2024-02-16 13:32. Best4Automation freut sich, durch eine neue strategische Partnerschaft Ihren Kunden einen noch umfassenderes Produktsortiment anbieten zu können.

Als führender Marktplatz von Automatisierungsprodukten wird Best4Automation nun über 60.000 Artikel von Rockwell Automation in seinem Sortiment führen. Hier geht’s zu den Produkten: https://www.best4automation.com/produkte-nach-herstellern/rockwell-autom.... Die Produkte mit dem Fokus auf Kunden aus der Automatisierungsindustrie reichen von Sensoren, Steuerungssystemen bis hin zu Antriebstechnik. Die Auswahl der ab Lager verfügbaren Artikel richtet sich speziell nach den Bedürfnissen der europäischen Kundschaft.

Best4Automation kombiniert die Vorteile eines modernen B2B Onlinehandels mit der Logistik großer, namhafter Hersteller und Lieferanten. Auf Best4Automation.com finden Sie eine umfassende Auswahl an über 1,5 Millionen Komponenten aus der Automatisierungstechnik.

"Die neue Partnerschaft ermöglicht es uns, unseren Kunden einen noch höheren Mehrwert zu bieten, indem wir ihnen Zugang zu einer breiten Palette von erstklassigen Automatisierungslösungen und -produkten ermöglichen", sagte Janko Strauß, Geschäftsführer von Best4Automation. "Wir sind stolz darauf, Produkte eines international so bedeutenden Players mit in unser Sortiment aufnehmen zu können. Zudem wir sind überzeugt, damit unseren Kunden eine weitere sehr renommierte Marke anbieten zu können."

Rockwell Automation ist weltweit bekannt für seine hochwertigen Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Effizienz, Produktivität und Sicherheit in verschiedenen Industrien zu verbessern.

Für weitere Informationen über die Produkte, die im Rahmen dieser Partnerschaft angeboten werden, besuchen Sie bitte die Website von Best4Automation oder wenden Sie sich an das Kundenservice-Team. Kontakt Best4Automation GmbH

Telefon: +49(0)711-25298960

E-Mail: info@best4automation.com

Website: www.best4automation.com Wir freuen uns darauf, Sie in Zukunft mit erstklassigen Automatisierungslösungen zu unterstützen! Anhang Größe B4A.png 1.92 KB Über Best4Automation GmbH Komplettes Benutzerprofil betrachten