“La Generosità”, Jahrgangscharakter Ornellaia 2021

Bolgheri, 14. Februar 2024. Das milde Klima und die Niederschläge im ersten Teil des Jahres 2021 ermöglichten es, in den Böden des Weinguts Ornellaia ausreichende Wasserreserven einzuspeichern. Wertvolles Wasser, das in den heißen, fast niederschlagsfreien Sommermonaten wieder an die Reben abgegeben wurde. „Gerade die Großzügigkeit unserer Böden hat zusammen mit der präzisen Arbeit des Teams im Weinberg eine Ernte gesunder Trauben mit hohem Qualitätspotenzial ergeben", sagt Lamberto Frescobaldi, Präsident von Marchesi Frescobaldi. „Und als Hommage an den edlen Charakter dieses Landstrichs haben wir den Charakter des Ornellaia 2021 mit dem Wort Generosità (Großzügigkeit) beschrieben". Marco Balsimelli, Produktionsdirektor von Ornellaia, findet den Charakter des Jahrgangs im Glas wieder: „Der Ornellaia 2021 ist ein äußerst ausdrucksstarker und komplexer Wein. Die Noten von mediterraner Macchia, Wacholderbeeren und klassischen Nuancen schwarzer Johannisbeere finden am Gaumen ihre Entsprechung in einem Wein mit beträchtlicher Dichte und einer fleischigen Tanninstruktur, die den Gaumen mit Präzision, Länge und Würze vollmundig ausfüllt". Dieser Bolgheri Rosso Superiore DOC, eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und Petit Verdot, bringt jedes Jahr den Geist der Parzellen zum Ausdruck, auf denen die Trauben wachsen, das aber jedes Mal mit seiner ganz eigenen Persönlichkeit. Seinem Jahrgangscharakter entsprechend besticht der Ornellaia 2021 den Verkoster mit einer wunderbaren Fülle von Impressionen. Persistent und vibrierend, begleitet von einem Touch aromatischer Frische und Eleganz, die ihn für Weinliebhaber und Sammler unwiderstehlich macht. Mit der Interpretation des Charakters „La Generosità" (Die Großzügigkeit) für das Projekt Vendemmia d'Artista wurde die renommierte italienische Künstlerin Marinella Senatore beauftragt, die das Thema in ihrer bevorzugten Ausdrucksform bearbeitet hat: der Collage. Der Ornellaia 2021 kommt am 1. April auf den Markt, und auch in diesem Jahr wird jede Kiste mit sechs 0,75-l-Flaschen eine Flasche mit dem vom Künstler signierten Sonderetikett enthalten. Ornellaia

Der Name ORNELLAIA steht für önologische Exzellenz, die authentische Schönheit der Toskana und mediterrane Eleganz. Das Weingut liegt an der toskanischen Küste, nur einen Steinwurf vom mittelalterlichen Dorf Bolgheri und der berühmten Viale dei Cipressi entfernt. An der Sortimentsspitze stehen der Ornellaia Bolgheri DOC Superiore und der Ornellaia Bianco Bolgheri DOC Bianco. Der Zweitwein Le Serre Nuove dell'Ornellaia Bolgheri DOC Rosso und Le Volte dell'Ornellaia ergänzen die Palette der Rotweine, bei den Weißweinen ist es der Poggio alle Gazze dell'Ornellaia. Die konstante Arbeit des Teams und die optimalen mikroklimatischen und geologischen Bedingungen haben den Weinen des Weinguts in wenig mehr als fünfunddreißig Jahren - 1985 war der erste Jahrgang des Ornellaia - großen Erfolg beim Publikum und bei internationalen Kritikern beschert. Vendemmia d’Artista

Das Projekt Ornellaia Vendemmia d'Artista wurde mit dem Jahrgang 2006 zur Unterstützung kultureller Projekte ins Leben gerufen. Jedes Jahr wird ein zeitgenössischer Künstler eingeladen, den Jahrgangscharakter des Ornellaia zu interpretieren und eine Reihe von Etiketten in limitierter Auflage zu kreieren. Eine Reihe großformatiger Flaschen (Doppelmagnum, Imperial und eine Salmanazar), die vom Künstler gestaltet wurden, wird bei jeder Edition von Sotheby's versteigert. Der Erlös kommt Restaurierungen und Museen zugute und wird seit sechs Jahren ausschließlich der Solomon R. Guggenheim Foundation gespendet zur Unterstützung des Programms "Mind's Eye", das blinden oder sehbehinderten Menschen den Zugang zur Kunst ermöglicht. Heute ist die bereits zum 16. Mal stattfindende Vendemmia d'Artista dank ihres kulturellen und übergreifenden Wertes ein international anerkanntes Projekt.