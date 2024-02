Startseite Gold als Schutz vor Inflation und Wertverlust Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-02-09 10:57. Gold und Silber sind gut für Anleger, die sich nicht auf einen digitalen Euro verlassen möchten. Ob oder wann der digitale Euro kommt, ist ungewiss, aber gearbeitet wird daran. Aktuell befindet sich der EZB-Rat in der sogenannten Vorbereitungsphase. Dies begann am 1. November 2023 und soll zwei Jahre dauern. Dann soll entschieden werden, ob die Vorbereitungen weiterlaufen, um die Einführung eines digitalen Euros durchzuführen. Ein digitaler Euro könnte wie Bargeld eingesetzt werden, es wäre ein neuartiges Zahlungsmittel, keine neue Währung. Das Euroland ist mit diesen Plänen nicht allein, rund 93 Prozent der globalen Zentralbanken sollen ähnliche Projekte besitzen. Sollte der digitale Euro Realität werden, dann drohe, so die kritischen Stimmen, die Abschaffung des Bargeldes. Auch fürchten viele um die Datensicherheit. Denn Bargeld ist anonym, es funktioniert ohne Smartphone und ohne Strom. Da kommen Gold und Silber ins Spiel. Jeder möchte sein Vermögen erhalten, bestenfalls vermehren. Wer einen Teil seines Vermögens in Edelmetallen anlegt, befindet sich, so zeigt der Blick in die Vergangenheit, auf der sicheren Seite. Wer der Thematik der Aufbewahrung von Edelmetallen aus dem Weg gehen möchte, kann sich mit den Werten der Gesellschaften vertraut machen, die Gold oder Silber in ihren Projekten besitzen, sich in sicheren Jurisdiktionen befinden, finanziell gut aufgestellt sind und über ein erfahrenes Management verfügen. Dazu gehören beispielsweise GoldMining oder Skeena Resources. GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc... - verfügt nicht nur über ein großes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Liegenschaften in den USA und ein Uranprojekt, sondern auch über Aktienbeteiligungen an Gold Royalty, U.S. GoldMining und NevGold. Skeena Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-resourc... - arbeitet mit Hochdruck an der Wiederbelebung der Goldprojekte Eskay Creek und Snip in British Columbia. Eine endgültige positive Machbarkeitsstudie liegt vor. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research GmbH

