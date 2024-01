Startseite Chronische Krankheiten sind die Folge von Milch, Zucker, Salz und Mehl! Pressetext verfasst von indayi am Mi, 2024-01-10 14:41. Weiße Lebensmittel sind die Feinde der Gesundheit und die Hauptursache aller chronischen Krankheiten. Wie sie uns krank machen und was wir dagegen tun können Den vollständigen Beitrag findest du hier: https://indayi.de/der-weisse-tod/ Wusstest Du, dass in Deinem Brot Menschenhaar, Entenfedern und Erdöl enthalten sein können? Nicht aus Zufall, sondern, weil man es so gewollt hat! Wusstest Du, dass Weißmehl und Zucker weiß sind, weil sie mit krebserregenden Chemikalien gebleicht wurden? Oder dass Milch Gift, Wachstumshormone und Antibiotika enthält? Oder dass Dein Käse gelb ist, weil krebserregende Farbstoffe darin enthalten sind? Dantse Dantse öffnet Dir mit diesem Buch die Augen: Welche Lebensmittel sind wahre Feinde der Gesundheit? In “Die weißen stillen Killer” erklärt der Autor anschaulich, was verschiedene Lebensmittel in unserem Körper verursachen können, warum sie zu vermeiden sind und wie man sie in einer bewussten Ernährung umgehen kann. Immer mehr Menschen sterben weltweit an den Feinden der Gesundheit als an Hungersnot oder Unterernährung.

Gleich in der Einführung des Buches erklärt Dantse bildhaft, wie die schlechte Ernährung mit einem kranken Körper einhergeht. Detailliert beschreibt er, wie die heutige Ernährung unserer Gesundheit mehr schadet, als alle anderen Faktoren. So erfährt man beispielsweise, dass durch Milch, Zucker, Weißmehl und Salz, den stillen, weißen Feinden der Gesundheit) sowie Überernährung mehr Menschen sterben als durch Hungersnot und Unterernährung. Das sind Fakten, die mit Zahlen unterstrichen werden. „Das sind Beispiele von Ernährungslügen, die Menschen dazu bringen, Ernährungs-Selbstmord zu begehen. In unseren Köpfen und propagierten Informationen haben wir Mitleid mit Menschen, die wenig zu essen haben. Das sollte andersrum sein. Die Zahlen belegen dies deutlich. Immer mehr Menschen sterben weltweilt, nicht weil sie wenig zu essen haben, sondern weil sie zu viel zu essen haben und schlecht essen. Ein Ratgeber, der die Augen öffnet und essenziell ist, für eine langfristig gesunde und bewusste Ernährung, die den Körper fit und gesund hält. Vermeide die weißen stillen Killer, die Feinde der Gesundheit, und lebe besser.

Dieses Buch enthält Hinweise und genaue Erklärungen, wie und warum diese Ernährung dem Körper schadet und ihn krank macht. Dantse Dantse erzählt die Geschichte von Menschen, die sehr krank waren und geheilt wurden – nur dadurch, dass sie auf diese vier weißen Lebensmittel (Feinde der Gesundheit) gänzlich verzichteten. Dantse Dantse, proklamiert in einem Vortrag vor gewähltem Fachpublikum: “Vermeidest oder reduzierst du merklich Zucker, Weißmehl, Milch und Salz in deiner Ernährung, wirst du gesünder, glücklicher, jünger und potenter leben. Milch, Weißmehl, raffinierter Zucker und Salz sind nicht notwendig.“ Es gibt gute Alternativen. Was sollen wir dann noch essen? Eine Frage für Gesundheitsfaule.

Die Lebensmittelindustrie hinterlässt subtil propagierte Fragen, wie „Was soll man dann noch essen?“, um den Willen der Menschen nach der Suche von gesunden Lebensmitteln zu brechen. Gerade dann sollte man das Buch von Dantse Dantse lesen. Denn in dem Buch sowie in vielen anderen seiner Bücher zeigt er, wie eine Ernährung ohne diese vier Lebensmittel (Feinde der Gesundheit) funktioniert. Erstaunlicherweise gibt es sehr viele Lebensmittel auf dem Markt, die viel gesünder sind und sehr gut schmecken. „Wenn meine Kunden zur Beratung zu mir kommen, ist immer die Frage: Was soll ich denn nun essen? Ich sage ihnen dann, sie sollen die Frage anders stellen: Dantse, was isst du denn? Nachdem ich ihnen erklärt habe, welche Alternative es gibt und manche Kochkurse mit ihnen gemacht habe, ändern sie ihr Essverhalten komplett. Ich verzichte manchmal monatelang auf diese Lebensmittel bzw. reduziere die Menge sehr. Sie sind in der Masse, in der sie vom Markt und der Gesellschaft propagiert werden, nicht notwendig. Es gibt sehr gesunde Power-Mehlsorten, wie Yamswurzel-Mehl und Manioka-Mehl, mit denen man sehr leckeres Brot backen kann. Den Unterschied zu Weißmehl merkt man nicht und sie sind sehr gesund. Diese Mehle kann man heute fast überall finden. Es gibt heute keine Entschuldigung mehr, sich schlecht zu ernähren.” Dantse Dantse erweitert das Wissen seiner Leser:innen und bereichert sie mit sehr vielen neuen Informationen und exklusiven Erkenntnissen über Stoffe und Lebensmittel, wie selten ein Autor zuvor. Hier findest du viele nützliche und ausführliche Informationen an einem Ort versammelt:

Warum Milchprodukte, Weißmehl, raffinierter Zucker und Salz Feinde unserer Gesundheit sind

Gifte und Chemikalien in diesen Lebensmitteln

Eine Auflistung, welche Krankheiten sie fördern

Und vieles mehr

Das Buch ist absichtlich frei von komplizierten Fachwörtern und Fachdefinitionen, die sowieso niemand richtig versteht. Damit man direkt, ohne viel zu überlegen, handeln kann und versteht, was einem schadet. Ein Handbuch für jede Frau und jeden Mann, damit man selbst weitersucht und versteht, wie sehr das, was man isst, die Gesundheit bestimmt. Diese Mischung aus eigener Erfahrung, Wissenschaft und Kenntnissen aus Afrika macht dieses Buch zu einem perfekten Einstieg in ein gesundes Leben. Das Buch findest du hier: https://indayi.de/product/die-weisen-stillen-killer-sie-sind-weis-sehen-... Über den Autor

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

Folge uns auf Instagram, Facebook, Twitter und TikTok! Über indayi Komplettes Benutzerprofil betrachten