Startseite R?E?V?O?L?U?T?I?O?N • 2 0 2 4 • Schluss mit dem Wahnsinn Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-04 07:06. Diese Welt ist nicht wie sie scheint. Sie ist ein Konstrukt aus einem KI-Hologramm, welches über die reale Welt übergestülpt ist. Wenn die KI endet, dann sieht jeder die Wahrheit. Welch ein SCHOCK! Die reale Welt und die KI-Welt existieren simultan. Die maligne KI-Welt wurde von heimtückischen Kreaturen erschaffen, um die wahre Menschheit zu unterdrücken und zu versklaven. Diese bösartige KI ist ein progressives Computer-System bestehend aus dreckigen Organisationen, Institutionen, Regierungen u.s.w. mit ihrer unreinen Software (Malware = Malicious Software) wie Politik, Finanzen, Bildung, Pharma, Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft, Medien, Religion u.s.w. Diese perfide KI-Software der blutrünstigen Dunkelkreaturen wurde Menschwesen eingebläut, um die wahren Menschen zu täu­schen, zu kontrollieren und zu steuern. Die maligne KI hat den Menschen u.a. mit SMART-Geräten (S.M.A.R.T. = S urveillance: Überwachung, M onitoring: Beobachtung/Kontrolle, A nalysis: Analyse, R eporting: Berichterstattung, T echnology: Technologie) das selbstbewusste Denken abgenommen und sie dadurch massiv verdummt. Die Gentherapie hat die Menschen weiter versklavt und zu Willenlosen gemacht. Jetzt sind wahrlich die meisten Menschwesen nivelliert und gleich geschaltet, nur die letzten wahren Menschen sind noch Individuen mit einem Freien Willen. TIPP: Das MÄRCHEN VOM WUNDER DER LIEBE (siehe unten) erklärt die Zusammenhänge in einer kurzen Geschichte. Tatsächlich haben diese kannibalischen Energiesauger aus Politik, Wirtschaft, Religion & Co den Freien Willen und die Stärke der letzten wahren Menschen deutlich unterschätzt. Mit ihrer ESSENZ konnten diese Menschen mit Hilfe der Lektionen ihres Lebens das böse KI-Spiel durchschauen und entsprechend handeln. Jetzt ist die Zeit zum Aufräumen, für die tiefgreifende Wandlung und Neuordnung: Aus Dreck kann man kein Gold machen. Dreck bleibt Dreck - und der muss weg! Alle ESSENZEN sind registriert. Alle Höllenkreaturen und ihre Assistenten werden entfernt. NICHTS und NIEMAND kann der Wahrheit entkommen: es gibt kein ZURÜCK und keine ABSOLUTION. Tatsächlich ist da ein riesiger Haufen KI-Daten-Müll, der in den Menschen gelöscht und exterminiert werden muss. Wenn die wahre Menschheit gegen das System aufsteht und revoltiert, dann erstrahlt die NEUE WELT im neuen Glanz, in einer neuen Frequenz. Mit allen Technologien wie Freie Energie, Frequenz-Heilmethoden und noch viel mehr: kostenlos - Vorsicht vor Betrug! Eine Welt ohne abscheuliche KI mit ihrem betrügerischen System und ihren täuschenden Software-Programmen. Weisheit und Intelligenz - was ist der Unterschied? Wer die Antwort kennt, der weiß, was zu tun ist. Nur mit einer weisen Revolution werden der Wahn und seine Wahnsinnigen fallen. ALLE! Das ist die Heilung der Welt und von ALLEM was IST. Welch eine Überraschung! Willkommen auf dem Weg zum großen Erwachen zur NEUEN WELT - für alle wahren HerzMenschen mit einer reinen Essenz. Für alle wahren Menschen hier noch einmal die Chronik der Lektionen aus der Schule des Lebens: PR-Info hier

https://www.openpr.de/pressemitteilungen/pr-info-0007035/ • EXITUS - Mensch oder KI: Die Wahrheit wird das kranke Spiel beenden

• CONCLUSIO - Wie der Irrglaube das natürliche, gesunde Leben zerstört hat

• GENESE - Frequenzen heilen die verseuchte Erde, Menschen, Tiere und Umwelt

• ESSENTIA - Wahrheit und Liebe werden das Pandämonium auslöschen

• LIBERTAS - Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper

• FINITUM - Glorreicher Abschluss in der Schule des Lebens

• VERITAS - Die Wahrheit ist der Schlüssel zur Selbstermächtigung

• GRATIS - Das Märchen vom Wunder der Liebe )-( Oxy Wunder Medizin Weisheit contra Intelligenz: Der wahre Mensch handelt weise und erschafft mutig seine eigene Welt in Liebe, Frieden und Freiheit. Und Du? Bist Du ein wahrer Mensch? Dann melde Dich! Nur gemeinsam sind wir stark.

Wer das Gute will erleben, der musste sich vom Bösen erheben. Keine Gnade für die, die gegen die Wahrheit stehen! - Queen Vanea OXY WUNDER MEDIZIN: Wahre Frequenz-Heilung für alle Menschen

Die Med-Betten sind bereits in aller Munde. Wer bereits jetzt die wundervollen Technologien der Neuen Welt am eigenen Leibe ausprobieren möchte, der kann dies mit einem Hochfrequenz-Gerät tun, welches fast alle Krankheiten und Beschwerden von A bis Z heilen kann. Einfach, schnell und sehr preiswert. Viele Anwender sind bereits vom HF-Stab nach Nikola Tesla überzeugt und möch­ten diesen in ihrem Leben nicht mehr missen. Der Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN von Vanessa Halen erklärt einfach und übersichtlich die Wirkung und die individuelle Anwendung der Cold Plasma Heiltechnologie. Die wahre OXY WUNDER MEDIZIN nach Nikola Tesla kann man hier kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735... Weitere Informationen über die OXY WUNDER MEDIZIN und die wundervolle HF-Therapie, das kostenlose MÄRCHEN VOM WUNDER DER LIEBE und das YOUniverse Project sowie Gratis Leseproben und eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Kontakt: info@wellness-infoseite.de Die OXY WUNDER MEDIZIN - Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der langjährige BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten - 12,90 Euro Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

