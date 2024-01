Startseite Weiterer Finanz- und Korruptionsskandal im Berliner Kleingartenwesen. Es nimmt kein Ende. Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-01-04 00:20. Der BRANDBRIEF-Verein (siehe unten) fragt: Kämpft der Landesverband der Gartenfreunde Berlin e.V. wirklich mit der nötigen feurigen Entschlossenheit dagegen an ? Genügt das bisher hier Gezeigte ? Schon wieder berichten viele Medien (BZ, Spiegel, RBB24 u.a. ...) darüber, daß eine Berliner Kleingarten-Funktionärin (Schatzmeisterin) fast 300.000,- Euro unterschlagen haben soll. Und wiederum im Berliner Bezirk Pankow. Der Ruf des Berliner Kleingartenwesens leidet immer mehr. Der BRANDBRIEF-Verein (siehe unten) fragt: Kämpft der Landesverband der Gartenfreunde Berlin e.V. wirklich mit der nötigen feurigen ENTSCHLOSSENHEIT dagegen an ? Genügt das bisher hier Gezeigte ? Lesen Sie hier: Die BZ: https://www.bz-berlin.de/berlin/pankow/berlin-schatzmeisterin-pluendert-... Der Spiegel (Spiegel Panorama): https://www.spiegel.de/panorama/justiz/berlin-schatzmeisterin RBB 24: https://www.rbb24.de/content/rbb/r24/panorama/beitrag/2024/01/berlin-bla... -------------------------------------------------------------------------------------------------- Zu den übrigen Links kommen Sie hier: https://www.pankower-gartenzwerge.de/fokus-land-berlin/ -------------------------------------------------------------------------------------------------- Zum BRANDBRIEF-Verein: https://www.pankower-gartenzwerge.de/netzwerk-kritischer-pankower-kleingärtner/vereinsgründung/ -------------------------------------------------------------------------------------------------- Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Pankower Blätter zum Kleingartenwesen und Kleingartenrecht / Kritische Pankower Kleingärtner

