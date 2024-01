Startseite Gym10 Fitnessstudio – neues Studio in Frankenthal ab Februar 2024 geöffnet: Jetzt anmelden und die Rabatte sichern Pressetext verfasst von Pfalzfitness am Mi, 2024-01-03 16:56. Gym10 Fitness – neues Studio in Frankenthal ab Februar 2024 geöffnet: Jetzt anmelden und die Rabatte sichern Sich fit halten, Sport treiben, gesund bleiben – das gehört einfach zusammen. Bei gutem Wetter draußen radeln, joggen oder Ähnliches, ist natürlich eine schöne Sache. Bei Regen oder Kälte macht das aber schon weniger Spaß. Was liegt da näher, als sich beim nächstgelegenen Fitness-Studio anzumelden, um unabhängig vom Wetter jederzeit trainieren zu können? Das Einzige, was viele davon abhält, ist oft der Preis: „Viele Kunden ärgern sich über hohe Mitgliedsbeiträge, lange Vertragsbindungen und teure Angebote im Sportstudio, die sie überhaupt nicht nutzen“, weiß Beatrice Both, die Leiterin des Gym10 Kundensupports. Ihr Motto ist deshalb: Jeder Sportbegeisterte sollte nur das bezahlen, was wirklich benötigt wird. Der Slogan der Fitness-Kette – „Einfach Fitness. Einfach günstig.“ - ist daher Programm: Gym10 Fitness bedeutet schlicht und einfach, dass dort jeder für ab 19,90 Euro monatlich trainieren kann.

https://gym10.de/de Jetzt schon im Frankenthaler Gym10 Fitness anmelden und sparen Das gilt natürlich auch für das neue Studio von Gym10 Fitness in Frankenthal, das im Februar neu eröffnet. Die nagelneue Einrichtung hat eine Menge zu bieten. Wer sich jetzt schon anmeldet, erhält ein supergünstiges Vorverkaufsangebot. Sportbegeisterte erhalten den monatlich kündbaren SUPERFLEX Tarif für 19,90 EUR/Monat statt 29,90 EUR/Monat und zusätzlich bis zu 50% Rabatt auf die Aktivierungsgebühr. Das Besondere: Bei Gym10 Fitness meldet man sich nur online an, und man braucht auch keine Kundenkarte, sondern erhält eine PIN oder einen QR-Code zum unkomplizierten Einchecken. Einfacher geht’s nicht! „Die Mitgliedschaften haben extra kurze Laufzeiten – ein bis 24 Monate“, so Beatrice Both. „Bei uns gibt es keine Haken oder versteckten Kosten.“ Mit dem SUPERFLEX Tarif kann man sogar jederzeit ohne Kündigungsfrist bis zum letzten Tag im Monat die Mitgliedschaft beenden – und das ebenfalls nur online, ohne Papierformulare ausfüllen zu müssen. Auf die Frage, wie es sein kann, dass der Preis so unschlagbar niedrig ist, sagt die Leiterin des Kundensupports: „Wir konzentrieren uns auf das Training an Geräten und verzichten bewusst auf Kurse, Sauna, Schwimmbad oder sonstigen Schnickschnack. Wer Kraft- oder Cardiotraining machen will, ist bei uns genau richtig.“ Selbstverständlich sind auch Duschen und eine Wasserbar im Preis inklusive. Außerdem gibt es einen großzügigen Bereich für das Functional Training außerdem für alle Frauen die unter sich sein möchten einen reinen Frauenbereich zu dem Herren keinen Zutritt haben. Ein weiterer Raum des Studios ist dem Freihantelbereich zugeordnet für die etwas fortgeschritteneren Athleten.

https://gym10.de/de Die Öffnungszeiten sind großzügig bemessen, so dass man fast jederzeit etwas für seine Fitness tun kann: 365 Tage / 6 – 24 Uhr geöffnet Zusätzlich zur kostenlosen Basiseinweisung sind Trainer zu unterschiedlichen Zeiten und Tagen anwesend, um allen Fitnessfans für Fragen rund ums Training zur Verfügung zu stehen so dass auch Anfänger sich gut zurecht finden. Auch im Frankenthaler Studio werden kostenlose Trainigspläne ausliegen, die man mit den Trainern zusammen durchgehen kann. Und wer sich noch effizienter auspowern will, dem stehen diverse Personal Trainer zur Verfügung, die gebucht werden können– das dann allerdings gegen zusätzliche Gebühr. Aushänge dazu gibt es in allen Studios.„Wir legen Wert auf Transparenz“, so Beatrice Both. „Halbjährliche oder quartalsweise Service-Pauschalen, Trainergebühren oder sonstige unterjährige Gebühren – wie sie die meisten Mitbewerber haben – gibt es bei uns nicht, da wir finden, dass das reine Abzocke ist.“ Der Kunde weiß also von vornherein, was auf ihn zukommt. Für wen ist Gym10 Fitness geeignet? Alle, die mindestens 14 Jahre alt sind und Wert auf ein flexibles und günstiges Fitnessstudio legen. Nach der Basiseinweisung durch einen Trainer, der die Benutzung der Geräte und die Studioregeln erklärt hat, kann es sofort losgehen. Wer sich für das Frankenthaler Gym10 Fitness interessiert und vom supergünstigen Eröffnungspreis profitieren möchte, informiert sich am besten unter: https://gym10.de/de/fitnessstudio-frankenthal Übrigens – während der Corona-bedingten deutschlandweiten Schließung der Fitnessstudios hat Gym10 als eine der ganz wenigen Studioketten bei ihren Mitgliedern keinen Cent an Beitrag abgebucht – während fast alle anderen Studios trotz Schließung weiter die Mitgliedsbeiträge kassiert haben. „Da für uns Transparenz und Fairness gegenüber unseren Mitgliedern an erster Stelle steht, war das für uns selbstverständlich“, so Beatrice Both. Zum OPENING kann man sich auch über Facebook informieren:

https://www.facebook.com/events/876719067441083 oder einfach dem Instagram Profil folgen:

Gym10 Fitness Frankenthal (@gym10_fitness_frankenthal) • Instagram-Fotos und -Videos +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kontaktdaten: Gym10 Fitness GmbH Beatrice Both

Alfred-Nobel-Str. 9

86156 Augsburg

Deutschland

systemzentrale@gym10.de +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Firmenportrait: Die Gym10 Fitness GmbH ist mit über 25 Standorten deutschlandweit vertreten. Ziel ist es, in jeder Stadt, in welcher Gym10 präsent ist, der günstigste und flexibelste Anbieter zu sein. Die Firma wurde 2015 von mehreren langjährigen Branchenexperten gegründet. Über Pfalzfitness Komplettes Benutzerprofil betrachten