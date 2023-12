Startseite Badia di Morrona und seine charakteristischen Weine: VIGNAALTA, N’ANTIA und TANETO Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Do, 2023-12-21 12:51. Badia di Morrona liegt zwischen Pisa und Volterra, auf den sanften Hügeln am Fuße von Terricciola.

Seit 1939 ist das Weingut im Besitz der Conti Gaslini Alberti, denen die Idee zu verdanken ist, in diesem Gebiet mit seinem günstigen Mikroklima und wertvollen geologischen Struktur sowohl Sangiovese als auch internationale Rebsorten anzubauen. "Mein Vater Duccio war immer der Meinung, dass Sangiovese, Cabernet, Merlot und sogar Syrah notwendige und komplementäre Rebsorten sind, um das ausdrucksstarke Potenzial von Badia di Morrona zu ergründen", erklärt Filippo Gaslini Alberti, der heute das Familiengut leitet. "Im Laufe der Zeit, als wir die Ländereien des Weinguts studierten, verstanden wir immer besser, welche Lagen für die einzelnen Rebsorten geeignet waren. Und heute sind wir stolz darauf, uns auf drei Weine konzentriert zu haben, die mit sehr unterschiedlichen Stimmen die ursprüngliche Klangfarbe dieses kleinen Landstrichs der Toskana interpretieren". VIGNAALTA und N'ANTIA sind die beiden historischen Crus von Badia di Morrona: ein reiner Sangiovese der erste und klassischer Bordeaux-Blend der zweite. "Passion für die toskanische Rebe par excellence, aber auch internationale Offenheit für edle Trauben von jenseits der Alpen", das war die Vision des Grafen Duccio Gaslini Alberti“ und ist immer noch die Perspektive des Betriebs. TANETO, der Anfang der 2000er Jahre entstand, ist die jüngste und kreativste Interpretation des Terroirs von Badia di Morrona: "Sein Protagonist, der Syrah, beschreibt die Harmonie der Landschaft sehr gut". Heute sind diese drei Rotweine die wichtigsten Botschafter eines Betriebs, der sich seiner Geschichte bewusst ist, sensibel für die Herausforderungen der Zukunft und vor allem verliebt in sein Gebiet von überraschender (und wenig bekannter) Schönheit und großem önologischen Potenzial. VIGNAALTA, Terre di Pisa DOC, ist der hochkarätigste Sangiovese des Weinguts und stolzer Protagonist seiner Appellation. Nur die besten Trauben des gleichnamigen Weinbergs sind für den VIGNAALTA bestimmt, der sich, wie der Name vermuten lässt, auf dem höchsten Hügel des Rebgartens befindet, einer 8 Hektar großen Parzelle, ständig vom Wind umspielt. Hier sind die Böden reich an Sand und überall kommen fossile Korallen hoch, ein deutliches Zeichen für die frühere Präsenz des Meeres. Schon beim ersten Schluck schmeckt man einen schlanken und eleganten Sangiovese. N'ANTIA Toscana Rosso IGT ist eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot. Die Rebstöcke sind 35 Jahre alt und gleichen Holzskulpturen und wurzeln in lehmhaltigen, mit Travertin durchsetzten Böden. Die ganze Tiefe und Kraft der Böden dieser speziellen Parzelle bringt der N‘ANTIA in das Glas. TANETO Toscana Rosso IGT ist ein Blend auf Syrah-Basis. Die Trauben stammen von einigen Parzellen, die besonders reich an fossilen Muscheln sind. Eine Eigenschaft, die dazu beiträgt, ihm eine ausgeprägte Mineralität zu verleihen, die perfekt mit der typischen Würze der Rebsorte verschmilzt.

Die von Hand geernteten Trauben werden in den halbunterirdischen und energetisch autarken Keller gebracht. Nach der Vinifikation im Edelstahltank werden die Weine unterschiedlich ausgebaut: VIGNAALTA reift zwei Jahre lang in großen Eichenfässern, während N'ANTIA und TANETO 15 bzw. 12 Monate lang in Barriques reifen. In den historischen Zementtanks ruhen alle drei Weine vor der Abfüllung. Seit dem Spätherbst sind VIGNAALTA 2019 und N'ANTIA 2020 sowie TANETO 2021 auf dem italienischen und ausländischen Markt erhältlich. * Badia di Morrona liegt in Terricciola zwischen Pisa und Volterra. Das Herz des Anwesens ist die alte Badia di Morrona, die auf den Beginn des 1. Jahrtausends n. Chr. zurückgeht. Die Weinberge des Gutes, 110 Hektar insgesamt, sind zu 60 Prozent mit Sangiovese als Hauptrebsorte bepflanzt. Der Rest ist mit Vermentino, Chardonnay, Viognier, Merlot, Syrah und Cabernet bestockt. Aus diesem Fächer von Rebgärten entsteht eine ausgefeilte Weinkollektion, in der Spitzenweine wie die Crus VIGNAALTA (Sangiovese) und N'ANTIA (Bordeaux-Cuvée) und die Syrah-Essenz TANETO brillieren. Fehlen dürfen natürlich auch nicht Weine mit DOCG-Bezeichnung wie der Chianti „I SODI DEL PARETAIO", als Jahrgangswein und in der Version Riserva, und schöne Weine für jeden Tag. Abgerundet wird das Angebot durch eine Gastlichkeit mit typisch toskanischem Flair. Das Gut ist übersät mit großen, fachkundig und geschmackvoll restaurierten Bauernhäusern. Ein perfekter Ausgangspunkt für die Erkundung einer ebenso faszinierenden wie weniger bekannten Toskana.