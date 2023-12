Startseite FRECHHEIT FINANZBERATER - Täuschen, Tricksen und Verschleiern - Das ehrlichste Finanzbuch 2024 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-12-08 16:58. Viele Menschen möchten gerne Geld anlegen, scheuen sich aber vor den schwarzen Schafen der Finanzbranche. Zu viel Geld landet immer wieder in den Taschen der Berater. Schluss damit! Datum: 08.12.2023 FRECHHEIT FINANZBERATER - Täuschen, Tricksen und Verschleiern - wie Du den Fallen der Branche entgehst und endlich erreichst In einer Zeit, in der finanzielle Transparenz und Ehrlichkeit immer wichtiger werden, bringt der Anlageexperte Mario Hartmann mit seinem neuesten Werk "Frechheit Finanzberater - Täuschen, Tricksen und Verschleiern - Wie du den Fallen der Branche entgehst und endlich Erfolg hast" eine frische und aufschlussreiche Perspektive in die Welt der Finanzliteratur. Das bereits als "ehrlichstes Finanzbuch des Jahres 2024" gefeierte Buch dient als Wegweiser durch den undurchsichtigen Dschungel der Finanzbranche. Hartmann, der sich selbst als "Robin Hood des deutschen Sparers" bezeichnet, deckt auf, wie Anleger allzu oft in die Fallen der Finanzberater tappen und dadurch jährlich Milliarden verlieren. Hartmanns Ansatz ist einzigartig: Er kombiniert Unterhaltung mit Fachwissen, um komplexe Finanzthemen zugänglich zu machen. Sein Buch analysiert detailliert, wie man klüger investieren und dabei die Kontrolle über sein Geld behalten kann. Besonders hervorzuheben ist seine kritische Auseinandersetzung mit den von Finanzberatern häufig empfohlenen Anlageklassen, die er hinsichtlich ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses unter die Lupe nimmt. Eine zentrale Erkenntnis des Buches ist die Bedeutung von ETFs (Exchange Traded Funds) als bevorzugte Anlageklasse für kluge Anleger. Hartmanns fachkundige Analyse und klar formulierte Argumente stellen traditionelle Finanzberatungspraktiken in Frage und fordern den Leser heraus, gewohnte Denkweisen zu überdenken. "Frechheit Finanzberater" ist mehr als nur ein Finanzbuch, es ist ein unverzichtbarer Ratgeber für jeden, der sein Geld in der heutigen komplexen Wirtschaftswelt klug anlegen will. Es ist ein Aufruf zum Handeln, ein Werkzeug zur Selbstermächtigung und eine unverzichtbare Lektüre für alle, die finanzielle Unabhängigkeit und Erfolg anstreben. Für weitere Informationen, Interviews oder Kommentare wenden Sie sich bitte an: Mario Hartmann, hartmann@etffox.de. Das Buch ist über den schlaumach-buchverlag (shop-schlaumach-buchverlag.de) erhältlich. Über den Autor

Mario Hartmann ist ein renommierter Experte auf dem Gebiet der Geldanlage ( etffox.de ). Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Branche und hat es sich zum Ziel gesetzt, sein Wissen und seine Erkenntnisse in einer für jedermann zugänglichen und umsetzbaren Weise weiterzugeben. Sein Engagement für Transparenz und Ehrlichkeit in der Finanzwelt hat ihn zu einem geschätzten Redner und Autor gemacht.

