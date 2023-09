Startseite KI trifft Motivation und Volition - Workshop am 27. September 2023 in Potsdam ZUSÄTZLICHE TERMINE! Pressetext verfasst von berndblase am Fr, 2023-09-22 14:03. Künstliche Intelligenz trifft Motivation. Workshop am: 27. September 2023 von 09 Uhr bis 15 Uhr in Potsdam. Präsenz: max. 12 TN. Auch Hybrid durchführbar mit max. 25 TN.

Workshopreis: 350€/zuzgl. 19 MwSt., inkl. Dokumentation sowie Seminargetränke Herausforderungen der KI Möglichkeiten Schnellere Entscheidungsfindung

Verbesserte Vorhersagen

Erhöhte Effizienz

Beseitigung menschlicher Fehler

Assistenz des Menschen zu besseren Leistungen

Reduzierte Kosten / Arbeitskräfte Widerstände Kulturwandel und Widerstand

Bedrohung von qualifizierten Arbeitsplätze und Managementpositionen

Fehlende Empathie

Moralische Orientierung

Wettbewerb

Schnelle Entwicklung der Technik Vor- und Nachteile bestimmter Einsatzgebiete, wie z. B. Gesundheit, Supply Chain Management, Handel, Fertigung werden in diesem Workshop praktisch, wissenschaftlich durchleuchtet und vermittelt. Motivation trifft Volition. Motivation entsteht aus Emotionen und diese sind ein Grundbestreben eines Menschen. Somit fokussieren wir uns stärker auf die Volition in diesem Workshop. Informationen zu Bernd Blase unter: https://www.berndblase.de/wir/ Anfrage und Buchungen unter: info@berndblase.de oder Telefon: +49 331 585 05514 SBW | Seminare | Beratung | Coaching

Johann-Goercke-Allee 12

14469 Potsdam

Telefon: +49 331 585 05514 Anhang Größe Bernd Blase 2020 Kahle Wart 7 Presse.JPG 154.19 KB KI Bernd Blase Presse.png 968.04 KB