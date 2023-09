Startseite ECK & OBERG platziert nächsten Millionen-Mezzanine-Deal für Hamburger Immobilienprojekt Pressetext verfasst von Eck und Oberg U... am Fr, 2023-09-22 13:54. 06.05.2023 (Hamburg) — Jedes erfolgreiche Immobilienprojekt benötigt das richtige Fundament. Um dieses von Anfang an erfolgreich zu gestalten, stehen wir bereits von der Entwicklung der Projektidee partnerschaftlich zur Seite. So auch bei diesem folgenden Projekt in Hamburg: Die ECK & OBERG Gruppe platziert den nächsten Millionen-Mezzanine-Deal für ein Neubau-Immobilienprojekt in Hamburg-Harburg, Nahe der Technischen Universität. Gebaut werden hier insgesamt 21 Wohnungen, aufgeteilt in 4 Häuser mit einem Gesamtvolumen von ca. 10 Millionen EURO. Ausgestaltet wurde die Mezzanine-Tranche dieses Mal in Form eines Private Placements in Höhe von 3 Millionen EURO als Einzelengagement mit Direktbeteiligung durch ein Family-Office. Die Laufzeit des Engagements wurde auf 24 bis 36 Monate vereinbart und bietet eine einmalige Verlängerungsoption um weitere 12 Monate. Die Grundlage der Tranche bildet ein partiarisches Darlehen mit nachrangiger grundbuchlicher Besicherung mit Rangrückgewähransprüchen sowie einer persönlichen, notariellen Bürgschaft der Gesellschafter mit einer Maximalsumme in Höhe von 1 Million EURO. Die Dienstleistung von ECK & OBERG umfasste das Projekt- und Prozessmanagement in der Transaktionsanbahnung (Deal Sourcing, Due Diligence, Monitoring, Documentation), die Vertragsgestaltung (Contract Drafting), den Vertragsabschluss (Conclusion of Contract) sowie Abwicklung und Koordination der gesamten Kommunikation zwischen Kapitalnehmer und Investoren. Mezzanine-Kapital bietet Projektentwicklern die Chance, ihr Eigenkapital zu hebeln und so z.B. eine breitere Projektpipeline abzuarbeiten oder Opportunitäten beim Ankauf neuer Projekte nutzen zu können. Es ist ein Finanzierungsinstrument, um mögliche Lücken zwischen Eigenkapital und Fremdkapital zu überbrücken bzw. um die Anforderungen des Fremdkapitalgebers nach einer hinreichend großen Nachrangposition innerhalb der Kapitalstruktur eines Unternehmens oder Projekts zu erfüllen. So auch im Bereich der Immobilienprojektentwicklung, wo durch steigende Eigenkapitalanforderungen der Banken die Nachfrage nach alternativen Finanzierungsinstrumenten wie Mezzanine-Kapital ungebrochen ist und durch die anstehende Verschärfung der weiter steigen wird. Über Eck und Oberg Unternehmensgruppe Komplettes Benutzerprofil betrachten