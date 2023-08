Startseite Texter macht es möglich: Consumer-Marketing & Business-Kommunikation mit Leidenschaft und Präzision. Pressetext verfasst von Wortkreativ am Do, 2023-08-17 17:42. WORTKOPF | Andreas Dresch M.A., Texter und Werbetexter, aktualisiert und erweitert unter https://www.texter-wortkopf.de und https://www.wortkopf.de das Dienstleistungsangebot für Marketing-Entscheider. Die Leistungen des Werbetexters für Business-to-Business-, Business-to-Consumer- und PR-Projekte sind noch deutlicher dargestellt; die Angebote sind untereinander vernetzt. Aus der Praxis des Texters gibt es viele Beispiele für realisierte Projekte, die etwa in Deutschland, in der Schweiz und in Südtirol (Italien) wirken. Der Texter für Internet-Werbung, Drucksachen sowie effiziente Marketing- und PR-Kommunikation zeigt mit den beständig aktualisierten Präsenzen im Web, dass er mit Themen und Branchen unterschiedlicher Art spielerisch und virtuos umgehen kann. Aus der Agentur-Praxis bringt der Werber eine ganze Reihe von wertvollen Erfahrungen ein: die zielgerichtete Werbeansprache von Konsumenten, die auf Business-Effizienz ausgerichtete Werbung und Kommunikation mit Businesskunden oder Geschäftspartnern, Kompetenzen in Marketing- und PR-Kommunikation, insbesondere aber das jahrelange Wissen um die bestmögliche Realisierung von Texten. Online-Texte, etwa für Unternehmen, Verbände oder Shops, entwickelt der Werber so gut wie Texte für Drucksachen, darunter (Falz-)Flyer, attraktive Broschüren, wirksame Imagebroschüren, Kataloge und ansprechende Magalogs. WORTKOPF präsentiert die Vorteile und Informationen klar, verständlich und attraktiv, egal ob es sich um komplexe Sachverhalte oder einfache Aufgabenstellungen handelt. Vorhandene Texte überarbeitet der Experte mit professionellem Schliff, um einen Mehrwert im Marketing zu generieren. Der Texter verfügt über Erfahrung in vielen Branchen und Themen. Er hat zum Beispiel Projekte für Kunden aus den Bereichen IT, Consulting, Pharma, Medizin und Gesundheit, Kosmetik - Wellness - Fitness, Technik - Industrie und mehr erfolgreich realisiert. So bietet WORTKOPF einen umfassenden Service an, der die individuellen Bedürfnisse und Ziele der Kunden berücksichtigt. WORTKOPF | Andreas Dresch M.A.

Freier Texter und Werbetexter

Geprüfter Marketing-Referent (SGD)

Landteilstraße 2

D-68163 Mannheim Telefon: +49 (0) 621 / 828 04 73

E-Mail: presse[at]texter-wortkopf.de

Internet: https://www.texter-wortkopf.de

Internet: https://www.wortkopf.de Über Wortkreativ Komplettes Benutzerprofil betrachten