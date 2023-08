Startseite Hamburger Unverpackt-Laden feiert sechsjähriges Bestehen Pressetext verfasst von OhneGedons am Mo, 2023-08-14 17:36. Hamburg, den 12. Augst 2023

Die beiden Gründerinnen des Unverpackt-Ladens in Volksdorf feiern im August ihr sechsjähriges Bestehen. Für das verflixte siebte Jahr haben sie sich eine Menge einfallen lassen, um ihren Kunden weiterhin einen qualitativ hochwertigen und zugleich bezahlbaren Einkauf zu ermöglichen. Erweitertes Sortiment durch Umbau

„Die vergangenen Wochen hatten es in sich, aber es hat sich gelohnt“, sagen Peymaneh Nottbohm und Maren Schöning, die Ohne Gedöns vor sechs Jahren eröffnet haben. Den lang geplanten Umbau haben sie Anfang Juni in Eigenregie umgesetzt und den Laden komplett neugestaltet. Die Kunden loben die übersichtliche Struktur und das erweiterte Sortiment. Maren Schöning sagt: „Mit unseren neuen Produkten bieten wir unseren Kunden eine noch größere Auswahl, damit sie uns als Nahversorger wahrnehmen.“ Neben unverpackten Lebensmitteln und solchen in Pfandgläsern gibt es noch mehr Produkte in Papier oder im Einwegglas. Bio soll bezahlbar sein

Das Einkaufsverhalten hat sich durch die Inflation verändert, entsprechend haben die beiden Frauen ihr Konzept angepasst. Nach wie vor haben sie den Anspruch, Bio und plastikfreies Einkaufen für alle bezahlbar zu machen. Peymaneh Nottbohm sagt: „Es gibt Einsteigermarken, die in unser Konzept passen und preisgünstig sind. Mit den Discountern halten sie nicht mit, das wollen sie auch nicht. Die beiden betonen, dass es bei Bio-Lebensmitteln große Unterschiede gibt und sie als kleines Unternehmen auf transparente Lieferketten und Qualität achten.

Beim Einkauf von unverpackten Lebensmitteln sparen die Kunden seit jeher, denn diese sind bei Ohne Gedöns günstiger als die Verpackten in einem Bio-Supermarkt. Preise sinken wieder

Die Inflation im Biolebensmittelbereich war nie so gravierend, es gibt aktuell nur geringe Preisunterschiede zu konventionellen Produkten. „Die Kunden erzählen uns, dass wir keineswegs teurer sind als ein Bio-Supermarkt und freuen sich, dass sie durch das bedarfsgerechte Einkaufen keine Lebensmittel wegwerfen müssen“, erzählt Maren Schöning. Außerdem bemerken die Unternehmerinnen eine langsame Entspannung beim Großhandel und geben die sinkenden Preise direkt an ihre Kunden weiter. Crowdfunding für den weiteren Weg

Die letzten Jahre waren durch die allgemeine Lage nicht einfach, aber die beiden Gründerinnen haben nach ihrem umfassenden Umbau und der Anpassung weitere Pläne. „Wir sind gerade in der Vorbereitung für ein Crowdfunding für die neuen Projekte, die für den Laden wichtig sind“, berichten Nottbohm und Schöning. Dazu gehört das Angebot von dekorativer Naturkosmetik, ein Bereich, den sich viele Kunden schon lange wünschen. Ein vergrößertes Getränkeangebot sowie der Online Shop gehören ebenfalls zu den bevorstehenden Aufgaben. „Das können wir nicht allein stemmen. Zusätzlich brauchen wir ein regionales Marketing, um am Markt zu bestehen. Wir freuen uns über jeden, der uns beim Crowdfunding unterstützt und den weiteren spannenden Weg mit uns geht.“ Über OhneGedons Komplettes Benutzerprofil betrachten