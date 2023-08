Startseite KI trifft Motivation - Workshop am 29. August 2023 in Potsdam Pressetext verfasst von berndblase am Di, 2023-08-08 16:13. Künstliche Intelligenz trifft Motivation. Workshop am: 29. August 2023 von 10 Uhr bis 15 Uhr in Potsdam. Präsenz: max. 8 TN. Auch Hybrid durchführbar mit max. 25 TN.

Workshopreis: 400€/zuzgl. 19 MwSt.. Inkl. Dokumentation sowie Seminarverpflegung. Möglichkeiten und Herausforderungen der KI Möglichkeiten Schnellere Entscheidungsfindung

Verbesserte Vorhersagen

Erhöhte Effizienz

Beseitigung menschlicher Fehler

Assistenz des Menschen zu besseren Leistungen

Reduzierte Kosten / Arbeitskräfte Widerstände Kulturwandel und Widerstand

Bedrohung von qualifizierten Arbeitsplätze und Managementpositionen

Fehlende Empathie

Moralische Orientierung

Wettbewerb

Schnelle Entwicklung der Technik Vor- und Nachteile bestimmter Einsatzgebiete, wie z. B. Gesundheit, Supply Chain Management, Handel, Fertigung werden in diesem Workshop praktisch, wissenschaftlich durchleuchtet und vermittelt. Informationen zu Bernd Blase unter: https://www.berndblase.de/wir/ Anfrage und Buchungen unter: info@berndblase.de oder Telefon: +49 331 585 05514 SBW | Seminare | Beratung | Coaching

Johann-Goercke-Allee 12

14469 Potsdam

