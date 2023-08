Startseite Buch "Die besten Tipps zur Einschulung" Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-08-07 13:03. Ratgeber zur Schulwegsicherheit Für viele Kinder beginnt bald das erste Schuljahr mit allen seinen Herausforderungen. Neue Orte, neue Menschen, ein neuer Tagesablauf. Die Eltern haben sich bemüht, alles gut zu organisieren. Die Oma oder eine Nachbarin holt und bringt das Kind zur Schule. Doch eines Tages haben beide keine Zeit oder die Schule ist früher aus oder etwas anderes Unerwartetes geschieht: Das Schulkind muss sich allein auf den Heimweg machen.

Was, wenn schon vor dem Schulgebäude ein Auto wartet: "Dein Papa hatte einen Unfall. Steig ein, du musst schnell mitkommen!" Wird das Kind auf eine solche Situation vorbereitet sein?

Der führende Präventionsexperte an Kitas und Grundschulen in Deutschland, Ralf Schmitz, hat sein neues E-Book ( ISBN 978-3-9812954-5-0 ) "Die besten Tipps zur Einschulung. Ratgeber zur Schulwegsicherheit" genau diesem Thema gewidmet:

Wie machen Eltern ihr Kind fit für die neue Schule und den Schulweg? Der Ratgeber beginnt bei den Einschulungsvoraussetzungen für Kinder, gibt Kriterien für die Wahl der richtigen Grundschule an die Hand, vermittelt viele kreative Anregungen und Tipps zur Vorbereitung und Gestaltung des ersten Schultags und bietet eine umfassende Information über sein Kernthema: "Der sichere Schulweg"!

In die Empfehlungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind Ralf Schmitz' Erfahrungen aus über 30 Jahren Arbeit mit Grundschulkindern eingeflossen. To-Do-Listen und Kopiervorlagen erhöhen den praktischen Nutzwert des Buchs. Das Buch ist nicht nur zum reinen Lesen, sondern zum stückweisen Umsetzen der praktischen Ratschläge darin gedacht. Es kann sowohl als Download oder als Printversion auf Papier unter

https://www.sicher-stark-team.de/shop-schulwegsicherheitsbuch.cfm

bestellt werden oder in jeder Buchhandlung in Deutschland. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bundespressestelle Sicher-Stark

Frau Nicole Koch

Hofpfad 11

53879 Euskirchen

Deutschland fon ..: 018055501333

web ..: http://www.sicher-stark.de

email : presse@sicher-stark.de Die Pressemeldung darf kostenlos und lizenfrei veroeffentlicht werden. Bildmaterial unter http://www.sicher-stark-team.de/so-helfen-sie-uns.cfm Pressekontakt: Bundespresssestelle Sicher-Stark

Herr Nicole Koch

Hofpfad 11

53879 Euskirchen fon ..: 018055501333

web ..: http://www.sicher-stark.de

email : presse@sicher-stark.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten