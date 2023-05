Startseite CONCLUSIO - Wie der Irrglaube das natürliche, gesunde Leben zerstört hat Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-05-25 06:08. Nichts kann die Wahrheit stoppen. Alles ist sichtbar. Einem Dummen kann man nicht klarmachen, dass er dumm ist. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Wer nicht verstehen will, der muss gehen. Eine wahre Kurzgeschichte: Vor Urzeiten kamen außerirdische Wesen, die Anunnaki, auf den Planeten Terra, um hier Bodenschätze wie Gold für ihre Zwecke abzubauen. Diese Anus fanden hier zudem die idealen Arbeiter, den Homo erectus (z.B. "Neandertaler"). Allerdings war dieser Frühmensch äußerst primitiv, so dass diese Anus mit ihrer Gentechnik aus diesem Primaten den Homo sapiens schufen, der dann als Sklave die Arbeit der Anunnaki verrichten sollte. Das war der Anfang der Dunklen Ära der Menschheit. Jedoch gab es in der Familie der ETs auch Mitglieder, die die Menschen zu höheren Wesen anstatt zu niederen Sklaven erschaffen wollten. Und so kam es zu einem erbitterten Streit zwischen den Guten ETs und den Bösen Anus. Der Streit, besser Krieg, herrscht noch heute auf diesem Planeten: Die Anu-Dunkelviecher wollten alles Leben auf diesem wunderschönen Planeten beherrschen und versklaven, während die Guten für Frieden und Freiheit kämpften. Eine besondere Waffe war und ist die Lüge, die Täuschung, die Perversion und die falsche Erzählung der (Menschheits)Geschichte durch die Bösen Anus. Sie verdrehen und spiegeln die Realität, machen sich unsere Welt so wie sie ihnen gefällt. Sie geben sich lieblich und edel. Versuchung und Verführung ist ihr Handwerk. Tyrannei und Verrat ist ihre Profession. Aber sie verraten sich stets selbst durch ihre Gier und Herrschsucht sowie durch ihre absurden Taten. Das ist Dummheit pur. Manchmal ist auch ihr Name ein deutlicher Hinweis auf ihre wahre Herkunft. Das Problem dabei ist jedoch der Irrglaube der genmanipu­lierten und getäuschten Menschen, auch Lulus genannt, die tatsächlich jeden Scheißdreck glauben. Wer den Dunkelviechern glaubt, der ist verloren. Der Irrglaube und das falsche Vertrauen der Lulus haben das Leben und den Planeten Terra bis an das Ende der Existenz getrieben. Grauenhaft, aber ist real. Doch damit ist nun endlich Schluss. Jeder Lulu ist ein geneti­scher Abkömmling dieser Anunnaki. Anfang und Ende - Das Imperium der Tyrannen bricht gerade zusammen, was man deutlich an deren Idiotie feststellen kann. Erst kommt das Chaos. Dann kommt die Wende. Und danach beginnt die Ära der Wahrheit - der Neustart unserer Welt...

"Es gibt nur einen rechten Weg: die Wahrheit. Wer die Wahrheit teilt, der ist die Freiheit, das Leben und die Zukunft." - Queen Vanea Den Mutigen gehört diese wunderschöne Welt

Auf einer Zeitreise in die Zukunft erfuhr Vanessa Halen die Wahrheit über das geplante Verbrechen der Dunkelviecher gegen die Menschheit: die Pandemie-Lüge und der unfassbare Völkermord. In ihrem Buch CYBER?BEAUTY hat sie bereits 2006 darüber berichtet. Allerdings hat sie die Wahrheit als SCI-FI-Komödie getarnt, um so die gefährlichen Machenschaften der Anu-Dunkelviecher zu umgehen. Heute verbrei­tet die Autorin die Wahrheit über ihre breit gestreuten PR-Artikel. Ihr Ratgeber DIE?OXY WUNDER?MEDIZIN über die wahre Frequenz-Medizin nach Nikola Tesla ist seit Jahren ein Bestseller. Und das sicher nicht ohne Grund: wahre Menschen wollen die wahre Wahrheit. Punkt. Am Ende wird alles gut - für die mutigen und wahren Menschen. Die wahre OXY WUNDER MEDIZIN nach Nikola Tesla kann man hier kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735... Die Wahrheit kommt ans Licht: Das YOUniverse Project kann man kostenlos als PDF-Datei hier downloaden:

http://wellness-infoseite.de/data/documents/YOUniverse_3.pdf Weitere Informationen über die wahre Medizin und die wundervolle HF-Therapie, das YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de Die OXY WUNDER MEDIZIN - Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten - 12,90 Euro Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9) Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher bei BoD:

