Lifecare Essentials: Konzepterweiterung nach der Covid-Pandemie – von Kapseln hin zum Trinkpulver

Pressetext verfasst von lifecare am Di, 2023-05-16 00:40. Die Lifecare Essentials GmbH ist auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln spezialisiert. Die Zeit während der Corona-Pandemie hat sie intensiv für die Produktentwicklung genutzt. Dabei konnte sie einen neuen Trend feststellen. Gab es zuvor eine sehr starke Nachfrage nach klassischen Nahrungsergänzungsmitteln, so hat sich während der Pandemie eine Segmentierung herausgebildet. Neben den Konsumenten, die weiterhin auf der Suche nach geeigneten Produkten für Gesundheitszwecke und Therapien sind, gibt es nun diejenigen, die nach Lifestyle-Produkten suchen, die genau auf ihren Lebensstil zugeschnitten sind. Beide Gruppen haben sehr unterschiedliche Ansprüche und Gewohnheiten, wenn es um den Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln geht. Lifecare Essentials reagiert auf diesen Trend mit einer Erweiterung seines Produktportfolios. Eine neue Gruppe von Verbrauchern entsteht und fordert einen unkomplizierten Ansatz im Gesundheitsbereich Die Gruppe, die nach Nahrungsergänzungsmitteln für einen bestimmten Lebensstil sucht, ist zwar genauso massiv von den gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie betroffen. Sie bevorzugt jedoch eine funktionelle Ernährung, die auf bestimmte Aspekte ihres Lebensstils abzielt, wie etwa Dauerstress, Konzentrationsschwäche oder das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung. Diese Verbraucher möchten sich nicht einzelne Zusätze zu ihrer Ernährung zusammensuchen, sondern wünschen sich ein bequemes, selbsterklärendes Produkt, das ausreichend wissenschaftlich belegt ist und das ihren Lebensstil unterstützt. Außerdem spielen bei diesen Produkten gewisse Kriterien eine große Rolle: Es wird sehr viel Wert daraufgelegt, dass die Produkte aus Europa stammen, dass sie vegan oder vegetarisch sind und möglichst wenig Zusatzstoffe oder Zucker enthalten. Zusätzlich sind der Geschmack und die Wirkung ausschlaggebend für den Kauf. In anderen Worten: ein einfaches und wirksames Produkt, das sich von den „medikamentösen" Nahrungsergänzungsmitteln unterscheidet, die sie in den letzten Jahren zu sich genommen haben. Um den Bedürfnissen genau dieser Zielgruppe gerecht zu werden, deren Zahl monatlich wächst, hat Lifecare Essentials seine Produktpalette um die neueste Kreation funktioneller Getränkepulver erweitert: trank wurde bereits Anfang 2023 in den drei Formeln Active, Calm und Focused auf den Markt gebracht. Die Produkte sind derzeit ausschließlich online auf trank.shop erhältlich. Eine Ausweitung des Vertriebs ist bereits in Planung. Wie kann man Spaß an der Gesundheitsroutine entwickeln? Untersuchungen zeigen, dass viele Menschen eine gewisse Gesundheitsroutine anstreben, um den Ist-Zustand so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Immer mehr Menschen setzen sich zum Ziel, gesund zu altern, und entscheiden sich bewusst zur Vorsorge. Das bedeutet nicht, dass sie nur auf die Vorbeugung von Krankheiten achten. Sie streben eine ausgeglichene gesundheitliche Basis an, fördern eine gute geistige Grundhaltung und unterstützen ihren Körper bei der Bewältigung aller Herausforderungen, die die Umwelt und das alltägliche Leben mit sich bringen. Nach wie vor nimmt ein großer Teil der Verbraucher Nahrungsergänzungsmittel hauptsächlich in Form von Kapseln ein. Dieser Gesundheitstrend verlagert sich immer mehr auf unterschiedliche Formen der Einnahme. Es gibt eine Gruppe von Verbrauchern, die ausreichenden Wasserkonsum und die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln kombinieren möchten. Obwohl Kapseln nach wie vor sehr wirksam sind, macht es einfach mehr Spaß, die tägliche Vitamin- und Mineralstoffzufuhr durch gesunde bunte Pulvergetränke mit leckerem Geschmack zu ergänzen. Und immer mehr Menschen wollen Spaß an ihrer Gesundheitsroutine haben. Wie kann dieser Spaß erreicht werden? Erstens, indem darauf geachtet wird, dass nicht nur funktionelle Vitamine und Mineralien in der Mischung enthalten sind, sondern auch Pflanzenextrakte und andere Stimulanzien, die nur schwer über die normale Ernährung aufgenommen werden können. Zweitens sollte die tägliche Einnahme des Pulvers attraktiv sein: Es sollte gut riechen und schmecken, ansprechend aussehen und unkompliziert einzunehmen sein. Nicht zuletzt muss es halten, was es verspricht. All diese Anforderungen werden durch das Produktportfolio von trank zu 100 % erfüllt. Was bedeutet das für die Zukunft? Die Expertise von Lifecare Essentials bleibt also beim Entwickeln und Vertreiben von Nahrungsergänzungsmittel im In- und Ausland. Neu hinzugekommen ist der Bereich der funktionellen Getränke. trank hat einen vielversprechenden Start hingelegt, und das Unternehmen wird das Konsumverhalten seiner Community weiterhin beobachten, um am Puls der Zeit zu bleiben und seine Kunden bestmöglich bei ihrer Gesundheitsroutine zu unterstützen.