Startseite Tanz und Persönlichkeitsentwicklung mit Natalie Molker Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-05-08 07:23. "Tanz dich selbstbewusst!" Natalie Molker begeistert beim Internationalen Speaker Wettbewerb Natalie Molker begeistert beim Internationalen Speaker Wettbewerb mit Tanz und Persönlichkeitsentwicklung Natalie Molker begeisterte das Publikum am 13. April beim 14. Internationalen Redner Wettbewerb in Mastershausen mit ihrer inspirierenden Rede zum Thema Selbstbewusstsein und Tanz. Als Rednerin, Trainerin und Tänzerin vermittelte sie in nur vier Minuten, wie das Tanzen uns nicht nur körperlich, sondern auch mental stärken und auf den beruflichen und privaten Alltag vorbereiten kann. Sie trat gegen 125 Redner aus 13 Nationen an und begeisterte mit ihrer charmanten Persönlichkeit und Bühnenperformance das Publikum. Die Kernbotschaft ihrer Rede lautete: "Wir müssen nicht wie ein Profi tanzen können, aber wir sollten alle so denken!" Natalie Molker verkörpert mit über 25 Jahren Tanzerfahrung und über 12 Jahren als Trainerin im Tanzbereich Leichtigkeit, Kreativität und Leidenschaft für ihre Themen. Josua Laufer vom Expertenportal fasste ihre Wirkung auf das Publikum zusammen: "Sie hat die Zuhörer berührt, im wahrsten Sinne bewegt und dazu ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen." Als Speakerin, Trainerin und Tänzerin hat Natalie Molker die Mission, Menschen zum Tanzen zu begeistern und selbstbewusst zu machen, ihnen zu mehr Strahlkraft, Selbstbewusstsein und Mut zu verhelfen. Mithilfe von über 25 Jahren Erfahrung im Tanz und über 12 Jahre Trainertätigkeit verkörpert sie die Leichtigkeit, Kreativität und die Leidenschaft für ihre Themen. Im besonderen Fokus ihres Trainings, Seminare und Workshops steht, nicht nur Wissen und Können zu vermitteln, sondern auch ganz wichtig viel Spaß und Lebensfreude zu vermitteln: durch jeden Tag energiegeladen und selbstbewusst zu tanzen und jeden Abend mit einem Lächeln einzuschlafen. Du willst noch mehr Inspiration, wertvolle Impulse und Tipps, eine Starthilfe, tolle Community? Dann hier entlang: Mehr Infos? Hier entlang

