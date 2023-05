Startseite Urban Danceprix "Just DANCE!" Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-05-08 07:16. Die einzigartige Tanzveranstaltung wurde diesmal von der Namensgeberin Natalie Molker moderiert. Für Natalie Molker ist Tanz nicht nur eine Kunstform, sondern auch ein wichtiger Teil unserer Kultur. Am 22. April fand zum 5. Mal der "Urban Danceprix" in der Stadthalle Biberach statt. Die einzigartige Tanzveranstaltung wurde diesmal von der Namensgeberin Natalie Molker moderiert. Für Natalie Molker ist Tanz nicht nur eine Kunstform, sondern auch ein wichtiger Teil unserer Kultur, der Menschen zusammenbringt und eine einzigartige Atmosphäre schafft. Sie ist stolz darauf, mit Tanz und Energie Menschen anzustecken, und urban danceprix hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen für Tanz zu begeistern und es ihnen hautnah zu erleben. Tanz ist etwas Unglaubliches und ein wichtiger Teil unserer Kultur. Er ist nicht nur gut für unsere Gesundheit, sondern macht uns auch glücklich. Urban danceprix hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen für Tanz zu begeistern und es ihnen hautnah zu erleben. Die Veranstaltung wurde von der Stadt Biberach in Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfeträger Jugend Aktiv e.V. und Organisatorin Natalie Molker organisiert. Ziel ist es, das kulturelle Angebot für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien bewusst auszubauen und auf die vielfältigen Angebote aufmerksam zu machen. Tanz ist somit unbedingt empfehlenswert für jeden, der sich körperlich und kreativ entfalten möchte und gleichzeitig die Integration und Migration in die Gesellschaft fördern will. Wir freuen uns auf den nächsten "Urban Danceprix" in Biberach an der Riss. Natalie Molker ist Speakerin |Trainerin| Tänzerin. Die Mission der 42-Jährigen ist es, Menschen zum Tanzen zu begeistern und sie selbstbewusst zu machen. Sie verhilft anderen Menschen zu mehr Strahlkraft, Selbstbewusstsein und Mut. Ihr Motto ist: "Mach dein Leben zu deinem eigenen Tanz!" Just dance!" Mit über 25 Jahren Tanzerfahrung und über 12 Jahren als Trainerin im Tanzbereich verkörpert sie Leichtigkeit, Kreativität und Leidenschaft für ihre Themen. Weiter Infos: www.lampenfieber24soforthilfe.com info@natalie-molker.com www.danceprix.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Natalie Molker

