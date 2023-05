Startseite Seminare zum BPersVG u.a. für die Personalräte der Berufsgenossenschaften. Zur praktischen Personalratsarbeit. Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2023-05-06 20:29. Die Praktiker-Seminare GbR bietet Inhouse-Grundlagen-Seminare zum BPersVG an - u.a. für die Personalräte aller Berufsgenossenschaften (bundesweit). Der Dozent kommt in die Dienststelle. -------------------------- ----------------------------------- Die Personalräte der Berufsgenossenschaften müssen bei ihrer Tätigkeit nicht nur die Regelungen des BPersVG beachten, sondern auch zahlreiche Besonderheiten der Struktur der Berufsgenossenschaften. Die Untergliederung in Hauptverwaltung und Bezirksverwaltungen, die zahlreichen Außen- und Nebendienststellen, häufige Verselbstständigungsbeschlüsse nach § 6 Abs.3 BPersVG u.a. ... führen arbeitgeberseitig zu differenzierten Zuständigkeiten und auf der Personalratsseite zu einem spezifischen Nebeneinder von Hauptpersonalrat, Gesamtpersonalrat (ggf. mehreren), Hauspersonalrat und zahlreichen weiteren örtlichen Personalräten bei den Bezirksverwaltungen, aber auch bei den durch Verselbstständigungsbeschluß gebildeten Unterdienststellen der Hauptverwaltung. Bei den von der Praktiker-Seminare GbR durchgeführten Grundlagen-Seminaren für die Personalräte der Berufsgenossenschaften wird den dortigen Besonderheiten praxisbezogen rechnung getragen. Des Weiteren wird natürlich das generelle Wissen vermittelt (auf Basis des BPersVG), das für die praktische Personalratsarbeit erforderlich ist. Siehe dazu: http://www.praktiker-seminare.com Die Grundlagen-Seminare werden nur als Inhouse-Seminare durchgeführt und dauern 3 Tage / auf Wunsch 4 Tage. Im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten wird auch auf das "allgemeine Arbeitsrecht" (also nicht nur auf das BPersVG) eingegangen, u.a. auf Bestimmungen des BGB, des KSchG, des ArbSchG u.a. ... Der Dozent kommt in die Dienststelle des Auftraggebers. Bundesweit. Es ist aber auch die Durchführung als Online-Seminar (Skype oder Zoom) möglich. Spätere Vertiefungs-Seminare sind möglich. Siehe dazu: http://www.praktiker-seminare.com/46390/home.html ------------------------------------------------------------- Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Praktiker-Seminare GbR

