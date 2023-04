Startseite SOFTSTAR und Smart Host vereinbaren Vertriebspartnerschaft für Bayern Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-04-28 08:52. Der IT-Spezialist und führende Anbieter von Software-Lösungen für die Hotellerie kooperiert zukünftig mit der Kommunikationsplattform Smart Host. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die SOFTSTAR Computer Systems GmbH Smart Host in Bayern vertreiben und als zusätzliche Software in ihr Portfolio aufnehmen.

Die Partnerschaft ermöglicht SOFTSTAR ein weiteres, zukunftsweisendes Softwareprodukt aus einer Hand anbieten zu können und damit einen Mehrwert für Hoteliers zu schaffen. Die Kombination aus SOFTSTARS bewährten Lösungen und der etablierten Kommunikationsplattform für mehr Direktbuchungen und Stammgäste von Smart Host sorgt nun für ein umfassenderes Angebot an Hotelmanagement-Tools, um das Geschäft der Hoteliers langfristig weiter zu optimieren. "Mein Team und ich freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Smart Host und der damit verbundenen Ergänzung unseres Portfolios. Mit Smart Host haben wir eine Lösung für den Hotelier, um die Kommunikation mit dem Gast sowie das Kampagnen- und Angebotsmanagement professionell zu optimieren und automatisieren. Nicht nur das Produkt, auch das Team von Smart Host passt hervorragend zu uns und wir freuen uns sehr auf die erfolgreiche Zusammenarbeit", so Michael Bier, geschäftsführender Gesellschafter von SOFTSTAR. Marco Tessitore, Chief Sales Officer bei Smart Host , fügt hinzu: "Wir sind total happy über die Partnerschaft. Wir haben größtes Vertrauen in die Expertise von SOFTSTAR und sind uns sicher, dass wir gemeinsam vielen Hotels den Arbeitsalltag erleichtern werden. Darüber hinaus ist unsere Lösung eine ideale Ergänzung des Portfolios von SOFTSTAR. Wir freuen uns daher ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team unseres neuen Partners." Die SOFTSTAR Computer Systems GmbH bietet seit über 30 Jahren Hotelsoftware- und IT-Lösungen an. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Bayern verfügt über eine breite Palette von Softwareprodukten für unterschiedliche Anforderungen von Hotelbetrieben. Dazu zählen Buchungssysteme, PMS-Systeme und Channel-Management-Tools.

Die Smart Host GmbH mit Sitz in Berlin wurde durch den Südtiroler Unternehmer und Online-Marketing-Experten Julian Leitner im Jahr 2016 gegründet.

Das Unternehmen unterstützt Individualhotels mit einer etablierten CRM-Software-Lösung. Damit sorgt Smart Host für eine effektive Nutzung von Gastdaten zur Steigerung der Direktbuchungen und Gästezufriedenheit. Mit Hilfe von umfangreichen Algorithmen geschieht dies automatisiert und mit messbarem Erfolg.

Durch eine regelmäßige Weiterentwicklung sowie feste persönliche Ansprechpartner verändert die Smart Host CRM-Lösung den Rezeptionsalltag nachhaltig. Der Hauptfokus von Smart Host liegt auf der aktiven Unterstützung von Hoteliers, ihre Gäste besser zu kennen, zielgerichteter mit ihnen zu kommunizieren, Arbeitsaufwand zu verringern und für mehr Buchungen und Umsatz zu sorgen.

