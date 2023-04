Startseite Laramide Resources: Neue Ergebnisse zeigen Wachstumspotenzial des Uranprojekts Westmoreland Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-04-25 12:45. Der Uranprojektentwickler Laramide Resources legt Bohrergebnisse vom Uranprojekt Westmoreland vor, die dessen Wachstumspotenzial eindrucksvoll verdeutlichen. Der sowohl in Kanada als auch Australien gelistet Uranprojektentwickler Laramide Resources (TSX LAM / ASX LAM / WKN 157084) verfügt auch auf beiden Kontinenten über fortgeschrittene Projekte. Jetzt meldete das Unternehmen von CEO Marc Henderson ermutigende Ergebnisse der Bohrprogramme aus dem Jahr 2022 auf den Zielgebieten Long Pocket und Amphitheatre, die Teil der Uranliegenschaft Westmoreland im australischen Bundesstaat Queensland sind. Die Höhepunkte der neuesten Resultate waren dabei: Long Pocket - 2 Meter mit 403ppm U3O8 ab der Oberfläche und 2,7 Meter mit 718ppm U3O8 39,3 Metern

- 2,2 Meter mit 287ppm U3O8 ab 29,8 Meter und

- 0,6 Meter mit 503ppm U3O8 ab 16,9 Meter und 1 Meter mit 401ppm U3O8 ab 24 Meter. Hier mehr erfahren: Laramide Resources: Neue Ergebnisse zeigen Wachstumspotenzial des Uranprojekts Westmoreland

