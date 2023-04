Startseite Sunwave unterstützt das Aufforstungsprojekt "Wald-ist-Klima" Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-04-25 10:46. Wer online bei dem Singlereisen-Spezialisten Sunwave bucht, hat ab sofort die Möglichkeit, seinen CO2-Fußabdruck noch während des Buchungsprozesses über einen freiwilligen Beitrag zu minimieren. Die Entscheidung, das Projekt "Wald-ist-Klima" zu unterstützen, ist für Sunwave-Geschäftsführer Ralph Benecke eine Herzensangelegenheit - nicht nur, weil er selbst oft im Harz ist. Für ihn ist klar: "Nachhaltigkeit beginnt zu Hause." Im Stadtwald Wernigerode stehen dem Veranstalter bis zu drei Hektar Fläche zur Verfügung, wobei rund 2500 Bäume pro Hektar gepflanzt werden können. Im Laufe seiner Lebenszeit bindet jeder Baum dabei rund eine Tonne CO2. Wie viele Bäume man pflanzen sollte, um die unvermeidbaren Auswirkungen der eigenen Reise zu kompensieren, zeigt eine Orientierungshilfe auf der Webseite auf. Diese empfiehlt beispielsweise, einen Baum bei Kurzreisen, zwei bis drei Bäume bei Flugreisen innerhalb Europas und vier bis fünf Bäume bei Langstrecken zu pflanzen. Die für Sunwave reservierte Fläche kann dabei mit GEO-Koordinationsdaten verfolgt und in Kürze auch selbst in Augenschein genommen werden - denn der Veranstalter plant, noch in diesem Jahr auch Reisen direkt zum Aufforstungsgebiet anzubieten. Auf diese Weise wird jeder, der das möchte, noch besser für seine eigene Verantwortung sensibilisiert. Entstehen soll hier langfristig ein klimastabiler Mischwald aus Douglasien, Europäischen Lärchen, Roterlen, Bergahorn, Traubeneichen, Hainbuchen und der Gemeinen Fichte. So klimafreundlich ist Sunwave schon jetzt: Mitfahrbörse & Verzicht auf innerdeutsche Zubringerflüge

Neben dem Umweltprojekt "Wald-ist-Klima" engagiert sich der Hamburger Veranstalter bereits seit Längerem für nachhaltigeres Reisen. "Wir wollen eine Vorreiterrolle einnehmen. Jeder sollte jetzt etwas für die nachfolgenden Generationen tun," erklärt Ralph Benecke seine Motivation. Wo immer möglich, wird bei Sunwave deshalb auch auf innerdeutsche Zubringerflüge verzichtet. Zudem bietet der Veranstalter eine eigene Mitfahrbörse an und animiert Teilnehmer einer Reisegruppe auf diese Weise, gemeinsam zum Zielort zu fahren. Das hat einen weiteren positiven Nebeneffekt: So lernen sich die Reisenden schon vor der eigentlichen Tour auf ihrem "eigenen kleinen Roadtrip" besser kennen. Dazu kommt eine besonders sorgfältige Auswahl von Hotels, Unterkünften und Aktivitäten vor Ort - Ziel ist es, alle Angebote möglichst klimafreundlich zu gestalten, negative Auswirkungen zu reduzieren und, wann immer sie nicht vermeidbar sind, zumindest zu kompensieren. Als klimafreundlich orientierter Veranstalter folgt Sunwave dabei der Empfehlung der Weltorganisation für Tourismus, nach deren Definition nachhaltiger Urlaub darin besteht, die gegenwärtigen und künftigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen voll zu berücksichtigen, um den Bedürfnissen von Besuchern, Industrie, Umwelt und der gastgebenden Gesmeinschaften gerecht zu werden. Weitere Informationen finden sich auch unter www.sunwave.de . Über Sunwave Reisen

Sunwave bietet seit über 30 Jahren hochwertige Gruppenreisen nach Maß für Singles und Alleinreisende an. Ob Strandurlaub, Ski- oder Städtereise, die Sunwave-Angebote kombinieren eine breite Palette attraktiver Reiseziele mit der Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre interessante Singles einer Altersgruppe kennenzulernen. Fotos: Sunwave.de Reisen Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sunwave Gruppenreisen und Singlereisen GmbH

