Neuveröffentlichung: "Rotkäppchen entdeckt die Kraft des Waldes"

Eine wunderschöne Fortsetzung des bekannten Märchens "Rotkäppchen" der Gebrüder Grimm hat Werbeagentur-Geschäftsführer Sascha Tiebel mit seinem Kinderbuch "Rotkäppchen entdeckt die Kraft des Waldes" geschaffen. Im neuen E-Book mit liebevoll gestalteten Illustrationen, Klängen und Animationen erleben junge Leserinnen und Leser spannende Abenteuer. Sie erfahren dabei mehr über die Heilkraft der Pflanzen, die Klugheit der Tiere und die Zusammenhänge in der Natur. In der Geschichte begibt sich Rotkäppchen auf ein neues Abenteuer und entdeckt zunächst die Heilkräfte von Kräutern im Wald. Durch ihr neu erlangtes Wissen und dank der Weisheit der Tiere hilft sie schließlich anderen bei gesundheitlichen Problemen. Allerdings gelingen die Rezepturen nicht immer auf Anhieb und Rotkäppchen muss verschiedene Lösungsstrategien entwickeln. In einem spielerischen Kontext und mit einer einfühlsamen Erzählweise werden Kindern in dem E-Book Werte wie Mut, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft vermittelt. Darüber hinaus lernen sie, keine Vorurteile zu haben. Denn am Ende der Geschichte findet Rotkäppchen einen außergewöhnlichen Freund. Das E-Book "Rotkäppchen entdeckt die Kraft des Waldes" richtet sich an Kinder im Alter von vier bis neun Jahren. Es ist ab sofort exklusiv für 4,99 Euro im Apple-Buchstore erhältlich. Ein weiterer Band ist bereits in Planung.

