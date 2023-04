KSK-Immobilien GmbH vermittelt 19 Eigentumswohnungen in Euskirchen

Köln, 14.04.2023 Die KSK-Immobilien GmbH, der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln, vermittelt 19 Eigentumswohnungen in Euskirchen-Stotzheim. Bauträger ist die terra colonia GmbH.

In der Marsstraße in Euskirchen-Stotzheim entsteht ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 19 Eigentumswohnungen in solider Massivbauweise. Das KfW-Effizienzhaus 55 EE (BEG) mit Energieeffizienzklasse A zeichnet sich durch ein modernes Energiekonzept aus: Ein zentrales, mit Biogas und Ökostrom arbeitendes Blockheizkraftwerk versorgt die Immobilie nahezu CO2-neutral mit Wärme und Warmwasser. Dazu verfügt sie über eine hochverdichtete PU-Dämmung (Polyurethan). „Die Eigentumswohnungen bedienen den großen Bedarf an nachhaltigen und umweltfreundlichen Wohnprodukten und sind insbesondere zur Kapitalanlage ideal“, so Mario Spiluttini, Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH. Optional bietet der Bauträger zudem eine Erstvermietungsgarantie für Kapitalanleger und Kapitalanlegerinnen sowie eine Kaufpreiszahlung bei der Wohnungsübergabe an.

Die Eigentumswohnungen sind jedoch nicht nur zur Kapitalanlage interessant: Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen verfügen über Wohnflächen von ca. 52 m² bis ca. 104 m² und bieten passenden Wohnraum für Singles, Paare und Familien. „Besonders die 4-Zimmer-Wohnungen eigenen sich vor allem für ältere Menschen, die ihr mittlerweile ‚zu groß gewordenes‘ Eigenheim gegen eine Eigentumswohnung eintauschen möchten“, ergänzt Till Pekie, der als Immobilienberater zusammen mit Mario Spiluttini für den Vertrieb der Wohnungen verantwortlich ist. Die Zuwege zum Haus sowie mindestens ein Bad und ein Schlafzimmer in jeder Wohnung sind barrierefrei gestaltet.

Ein moderner Aufzug verbindet alle Etagen inklusive des Kellers miteinander. Neben 18 Stellplätzen in der Tiefgarage ist auch ein 3,50 m breiter Komfortstellplatz an der Straße vorhanden. Zudem werden zehn Wallboxen für Elektroautos in der Tiefgarage installiert. Alle Wohnungen verfügen über eine Terrasse mit Gartenanteil, einen Balkon oder eine Dachterrasse. Ausgestattet werden die Wohnungen unter anderem mit elektrischen Rollläden, Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung sowie einer Sicherheitsschließanlage.

Der Bau der Wohnungen ist nahezu fertig gestellt, der Bezugstermin soll im Juni 2023 stattfinden. Am 23.04.2023, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr, findet ein Tag der offenen Tür statt, an dem die Eigentumswohnungen besichtigt werden können.

Ansprechpartner:

Mario Spiluttini & Till Pekie

neubau@ksk-immobilien.de

Tel.: 0221 179494-23