Warum in Gold investieren

Gold ist eine Versicherung gegen die Geldentwertung, das ist durch die geschichtliche Entwicklung belegt.

Physisches Gold in Form von Münzen oder Barren kann in jede Währung umgewechselt werden. Wer einen Währungscrash fürchtet, der findet in dem wertvollen Metall eine sichere Anlagemöglichkeit. Gold wird nie wertlos werden, bei Währungen ist dies bereits passiert, das Edelmetall schützt also gegen Finanzkrisen. Da denke man nur an die Finanzkrise 2007 bis 2009, als Gold, das älteste Zahlungsmittel der Erde satte Gewinne einfuhr. Bei schweren Krisen, etwa dem gefürchteten Blackout, der aber aktuell wohl nicht mehr so heftig diskutiert wird, könnte Gold als Tauschmittel genutzt werden. Allerdings bräuchte man kleine Einheiten.

Gold ist ein seltenes und vor allem nicht beliebig vermehrbares Edelmetall. Bisher wurden weltweit ungefähr 200.000 Tonnen Gold aus dem Boden geholt. In 2021 betrug die globale Goldfördermenge der Goldminen rund 3.560 Tonnen, damit zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Im gleichen Jahr lag die Nachfrage allerdings bei 4021 Tonnen Gold. Die Lücke fällte das Recycling. In 2022 wurde nur ein Prozent mehr Gold gefördert als im Vorjahr, so das World Gold Council. Das meiste Gold fördert China, wobei Australien über die größten Reserven verfügt. Gut 3.652 Tonnen markieren den Höhepunkt der Goldförderung und das im Jahr 2018. Daher wird immer wieder diskutiert, ob der Peak Gold erreicht ist, die Fördermengen also sinken. Die Entdeckung neuer Goldlagerstätten ist nicht einfach, die Nachfrage nach dem gelben Metall ist hoch, seit Krisen, Krieg, Inflationsraten und die Pandemie für Unsicherheiten sorgen. Da sollte der Wert des Goldes stark bleiben oder steigen. Statt physischem Gold kann auch in die Werte von Goldgesellschaften investiert werden.

Da wäre einmal Chesapeake Gold. Dessen Metates-Liegenschaft in Durango, Mexiko gehört zu den größten Gold- und Silberlagerstätten weltweit und ist im Alleinbesitz des Unternehmens. Die Gesamtressource soll über 20 Millionen Unzen Gold und über 550 Millionen Unzen Silber groß sein.

Karora Resources produziert in seiner Beta Hunt Goldmine und in den Higginsville Gold Operations in Westaustralien. Die Produktion soll noch gesteigert werden. Dazu kommt noch das Spargos Reward-Projekt, welches seit 2021 produziert, ebenfalls in Westaustralien gelegen.

