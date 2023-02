Startseite Innovationsnetzwerk für elektrische Leichtfahrzeuge erfolgreich gestartet Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-02-01 08:31. Zehn Netzwerkpartner:innen setzen mit FAKOSI den Fokus auf aktive Sicherheitstechnologien zur Unfallvermeidung und passive Systeme zum Insassen- und Fußgängerschutz. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat die Förderung des Innovationsnetzwerks "FAKOSI - Fahre komfortabel und sicher! Komfort- und Sicherheitstechnologien für elektrische Leichtfahrzeuge (LEVs)" bewilligt. Die Netzwerkpartner:innen werden dabei unterstützt, gemeinsame F&E-Vorhaben im Bereich der Entwicklung innovativer Light Electric Vehicles zu initiieren und umzusetzen. Über einen angestrebten Zeitraum von insgesamt drei Jahren unterstützt die IWS GmbH alle Partner:innen von der Projektidee über die Auswahl der passenden Fördermaßnahme bis hin zur Ausarbeitung des kompletten Förderantrags. Klimaschutz, sich verdichtende Ballungsräume und steigendes Verkehrsaufkommen üben einen großen Handlungsdruck aus, Verkehr und Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Es gilt, den Flächenverbrauch zu reduzieren, die Luftqualität zu steigern und dem Wunsch der Menschen nach Mobilität und gleichzeitig hoher Lebensqualität in den Städten gerecht zu werden. Elektrische Klein- und Leichtfahrzeuge werden als möglicher Lösungsansatz gesehen, diesen Herausforderungen zu begegnen. Um zukünftig bestehende Verkehrsmittel durch LEVs zu substituieren und dem Klimaschutz gerecht zu werden, bedarf es neuer Fahrzeugkonzepte, die den sich verändernden Mobilitätsanforderungen gerecht werden und vor allem eine hohe Akzeptanz seitens der Nutzer:innen aufweisen. An dieser Stelle setzt das neue Innovationsnetzwerk FAKOSI an. Mehr Sicherheit und Komfort bei der Mobilitätswende Zehn Netzwerkpartner:innen setzen mit FAKOSI den Fokus auf aktive Sicherheitstechnologien zur Unfallvermeidung und passive Systeme zum Insassen- und Fußgängerschutz. Dabei konzentrieren sie sich auf unterschiedlichste Fahrzeugarten unterhalb der PKW-Klasse. Neben zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeugen sowie leichten vierrädrigen Kraftfahrzeugen umfasst der Begriff LEV insbesondere auch E-Bikes, Pedelecs und andere pedalkraftbetriebene Fahrzeuge, wie elektrisch unterstützte Lastenräder sowie andere Fahrzeugkonzepte aus dem Bereich der Mikromobilität wie E-Scooter. Um die konkreten Entwicklungsbedarfe zu adressieren vereint FAKOSI Kompetenzen in Fertigungsverfahren, Materialwissenschaften, Leichtbau, Messtechnik und weiteren naturwissenschaftlich-technischen Fachrichtungen mit mittelständischen Hersteller:innen und Dienstleister:innen aus den Bereichen Machine Vision, Embedded Systems und KI. Im Rahmen kooperativer Forschungs- und Entwicklungsinitiativen werden innovative Ideen, Systeme und Komponenten zur Steigerung der Sicherheit und des Komforts von LEVs entwickelt. Dies eröffnet kleinen und mittleren Unternehmen die Chance, kundenspezifische Lösungen mit großem Vermarktungspotential für eine nachhaltige Mobilität zu schaffen. FAKOSI-Netzwerkpartner:innen: CESYS GmbH | Herzogenaurach

GeBioM mbH | Münster

INURU GmbH | Berlin

Momes GmbH | Heidelberg

Odenwald-Chemie GmbH | Schönau

SkySpirit GmbH | Stuttgart

Treo - Labor für Umweltsimulation GmbH | Hamburg

FIBRE - Faserinstitut Bremen e. V. | Bremen

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM | Bremen

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | Wolfsburg

