Startseite Schreibt über euer Lieblingstier! Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-03 17:51. "Mein Lieblingstier … und ich" - Anthologieprojekt für Autor*Innen jeden Alters Papierfresserchens MTM-Verlag hat in den zurückliegenden Jahren Anthologieprojekte zu Katzen, Pferden und Hunden ausgeschrieben und eine überwältigende Resonanz erfahren dürfen. Doch immer wieder wurde der Wunsch von Autor*Innen an den Verlag herangetragen, auch einmal alle anderen Tiere in einem Buchprojekt zu bedenken, denn immerhin gäbe es ja nicht nur Katzen, Hunde und Pferde. Diesem Wunsch kommt der Verlag nun nach, und zwar mit dem Projekt "Mein Lieblingstier … und ich." Dabei sind, was die Tierart betrifft, tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Wer Vogelspinnern liebt, schreibt über Vogelspinnen, wer Seehunde favorisiert, schreibt über Seehunde. "Wir sind gespannt, welche Tiere in unseren Bücherzoo einziehen werden", freut sich Verlegerin Martina Meier schon jetzt auf viele Einsendungen. Und wie immer gilt: Es dürfen Erzählungen oder Märchen, Kurzgeschichten und Tatsachenberichte, Gedichte, Haikus … eingereicht werden. "Unser Anthologiebücher sind genreoffen", so Martina Meier weiter. "Es dürfen auch wieder Fotos und Illustrationen zugeschickt werden." Das Buch richtet sich an Mädchen und Jungen ab 8 Jahren und soll eine bunte Mischung an Geschichten beinhalten. Mitmachen können deshalb auch bei diesem Projekt wieder Autor*Innen jeden Alters, auch Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, sich an dem Buch zu beteiligen. Einsendeschluss für alle Texte ist am 15. Juli 2023. Die ausführlichen Ausschreibungsunterlagen sind auf der Homepage des Verlags zu finden: www.papierfresserchen.de . Die Beiträge können per E-Mail info@papierfresserchen.de oder über das Einsendeformular des Verlags eingereicht werden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Papierfresserchens MTM-Verlag

