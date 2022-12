Startseite Dongi-Kleinanzeigen.de Spioniert jetzt Legal und Kombiniert und Kündigte 114 Domains Pressetext verfasst von liebesauktion am So, 2022-12-18 02:39. Ob Kombination mit Mobile, Kleinanzeigen, Google, Technik wie NASA oder mit eigenen Ideen 114 Domains mit Direkt Verlinkung und nicht Relevanten Besucher wurden gekündigt es folgt Verstärkt mehr Google Optimierte Klienten. Zu dem Folgt die Legale Spionage den Dongi-Kleinanzeigen.de Kombiniert. Es wird bei der auch Kosten pflichtiger Werbung und Google Werbung auf den Preis und die menge von den Klienten geachtet möglichst so Billig wie es nur geht mit der gleicher Resonanz. Mehr möchte Dongi-Kleinanzeigen nicht zu viel verraten jedoch gibt es schon einige Rubriken wo es kein Kleinanzeigen Unternehmen oder Portal es hat wobei es noch lange nicht alles fertig ist zehntausende Rubriken und Namen einzutragen. Aber Dongi achtet sehr auf Betrug was viele Unternehmen nur auf den Profit und die Useranzahl Achten wobei davon zahlreiche Fake und viel Betrug Inserate oder Anzeigen entstehen mit Ärgernis und sogar auch zahlreiche Anzeigen bei der Polizei. CEO Michael Nagorski hätte kein gutes gewissen dabei und möchte so ein Portal nicht führen. Dieser Pressebericht darf gekürzt werden und überall auch in Magazinen und TV Veröffentlicht werden. Für Grammatik haftet die Tastatur. Über liebesauktion Komplettes Benutzerprofil betrachten