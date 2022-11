Startseite Weihnachtstitel von Stefan Laier - Es weihnachtet überall Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-11-20 14:08. Es weihnachtet überall

Interpret: Stefan Laier

Komponist: Stefan Laier

Text: Beatrix & Stefan Laier

Produzent: Chris Metzger

LC: 96428 slbl-records

ISRC: MPN001801295

EAN: 9705435354803 Die Advents- und Weihnachtszeit, ist die Zeit, die wir mit der Familie verbringen und uns auf bestimmte Werte besinnen, die unter dem Jahr leider zu kurz kommen.

Weihnachten bedeutet Harmonie, Besinnlichkeit und Momente voller Heiterkeit. Man spürt die Liebe und Wärme seiner Lieblingsmenschen, die einem ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubern, das mit Geld nicht zu kaufen ist. Jeder von uns kennt es, Weihnachten holt Kindheitserinnerungen zurück und man taucht in die wundervollste Zeit des Jahres ein, um für ein paar Stunden eine besinnliche Auszeit vom stressigen Alltag zunehmen. Komponiert wurde das Weihnachtslied von Stefan Laier .

Zusammen mit Bea Laier hat er den Text geschrieben, der das widerspiegelt, was die meisten zur Advent- und Weihnachtszeit fühlen.

Produziert wurde der Titel von Chris Metzger, Metzger- Music .

Mit viel Einfühlungsvermögen, echten eingespielten Instrumenten und jahrelanger Erfahrung, hat er dem Musikstück eine besondere Note verliehen. Es weihnachtet überall

Interpret: Stefan Laier

Komponist: Stefan Laier

Text: Beatrix & Stefan Laier

Produzent: Chris Metzger

LC: 96428 slbl-records

ISRC: MPN001801295

EAN: 9705435354803 Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SLBL-Records

Frau Beatrix Laier

Kaindlstr. 36

70569 Stuttgart

Deutschland fon ..: 0160 557 5557

fax ..: 0711 685 74650

web ..: https://www.stefanlaier.de/

email : slbl-records@web.de Marketing und Promotion Pressekontakt: SLBL-Records

Frau Beatrix Laier

Kaindlstr. 36

70569 Stuttgart fon ..: 0160 557 5557

email : slbl-records@web.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten