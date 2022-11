Startseite Gold als Inflationsschutz Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-07 18:56. Gold ist anders als Geld und gilt daher seit langer Zeit als Mittel gegen Inflation. Geld ist ein Zahlungsversprechen. Bei einer Inflation wird die Geldmenge vergrößert, damit wird das Geld entwertet. Gold dagegen wird in Krisenzeiten nicht wertlos, es ist ein Rohstoff, der nicht beliebig vermehrt werden kann. Aus der Goldpreisentwicklung momentan könnte man schließen, dass sich Gold nicht so für Inflationsphasen eignet, denn der Preis steht unter Druck. Die Inflationsrate ist nach oben gegangen und der Goldpreis zur gleichen Zeit nach unten. Mit Zinserhöhungen wollen die Zentralbanken dem Markt Geld entziehen. Da Gold keine Zinsen abwirft, konzentrieren sich Investoren mehr auf Investments, die Zinsen einbringen. Langfristig punktet Gold jedoch mit einer besonderen Wertbeständigkeit. Mit einem Blick auf die Geschichte ist diese Tatsache nicht zu leugnen. Sogar über Tausende von Jahren hat Gold seine Kaufkraft bewahrt, anders sieht es bei Währungen aus. Und es steht fest, dass die Inflationsraten wieder sinken werden. Der jetzige Kaufkraftschwund wurde hauptsächlich durch die angestiegenen Energiepreise verursacht. Da davon ausgegangen wird, dass sich die Energiepreise nicht nochmal grob gesagt verdoppeln, müssen die Inflationsraten wieder nach unten gehen. Auch wenn dies noch eine Weile dauert, sich frühzeitig etwa mit Goldminenaktien einzudecken, kann sicher nicht schaden. Betrachtet man den Goldpreis aus saisonaler Sicht, dann lautet die Erkenntnis, dass der Preis des Edelmetalls durchschnittlich im November um 1,01 Prozent ansteigt. Damit markiert der November den viertbesten Goldmonat im Jahresverlauf. Auf Platz eins steht der Februar, gefolgt vom Mai und vom Januar. Als Investment empfiehlt sich beispielsweise Trillium Gold Mines - https://www.youtube.com/watch?v=emlj1tWAeyU - mit seinem Engagement im Red Lake Bezirk in Ontario. Auf der Newman Todd-Liegenschaft überzeugen hervorragende Bohrergebnisse, etwa 136 Gramm Gold je Tonne Gestein. Victoria Gold - https://www.youtube.com/watch?v=HwBZ5i-9B9c - produziert im Yukon auf seiner Eagle Gold Mine bereits erfolgreich. Die Mine ist Teil des 555 Quadratkilometer großen Dublin Gulch-Grundstücks, das zu 100 Prozent Victoria Gold gehört und noch Einiges an Potenzial besitzt. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten